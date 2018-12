N'Golo Kanté, el volante de Chelsea y la selección de Francia, este fin de semana volvió a ser viral en Youtube. Esta vez gracias al golazo que anotó ante Crystal Palace por la Premier League.

Sí, aunque muchos no lo crean, N'Golo Kanté ha marcado este fin de semana en el Chelsea vs. Crystal Palace y ha cerrado un gran año. No solo logró ganar la Copa del Mundo con su selección, sino que también se ha coronado como el año más goleador de su carrera.

El volante de Chelsea se convirtió en tendencia luego de anotar en el Chelsea vs. Crystal Palace. Youtube estalló por el golazo de N'Golo Kanté en Selhurst Park. (Foto: agencias)

Sobre los 50 minutos del partido entre Chelsea vs. Crystal Palace, N'Golo Kanté encontró un espacio en la cerrada defensa del cuadro local para marcarle el pase a David Luiz e ingresar en diagonal al área. Su compañero le dejó el balón servido y el francés hizo la de crack: la mató con el pecho y ante la marca de un zaguero definió de zurda, cruzado y al ras del piso. ¡Golazo!

El festejo por el gol no podía ser de otra manera que todos corriendo a abrazar al pequeño N'Golo Kanté que ha anotado su tercer gol en el año y el mismo número en la temporada. El respeto y cariño de sus compañeros es único.

Pero a eso hay que sumarle la gran admiración de sus seguidores que de inmediato viralizaron el video de su tercer gol en esta temporada. En Francia e Inglaterra, hoy suena más fuerte que nunca "N'Golo Kanté, la, la, la, la, la, la"