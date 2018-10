Yovani Quevedo, árbitro que iba a dirigir Universitario vs. Comercio: "No estaba lesionado ni enfermo" El colegiado Yovani Quevedo argumentó, en una entrevista para 'Ovación', que el día martes le comunicaron que no dirigiría el partido entre Universitario vs. Comercio y que él como empleado "solo respeta las órdenes e indicaciones de la Conar"

Yovani Quevedo, árbitro que iba a dirigir Universitario vs. Comercio: "No estaba lesionado ni enfermo". (Foto: USI)