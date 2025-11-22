“Perdí la pierna, pero no las ganas de luchar por mis sueños”: la historia de Yuber Pichihua, el paraciclista que se sobrepuso a una tragedia con medallas

Cada mañana, Yuber ve Los Ángeles desde Huancavelica. Sube hasta los 5000 metros con la mirada puesta en los próximos Juegos Paralímpicos. Cada pedaleada lo acerca. Su historia con el ciclismo empieza en Ollabamba, Andahuaylas, cuando recorría más de 20 kilómetros para llegar al colegio. Descubrió desde niño lo que es competir y entendió una forma de vivir sobre dos ruedas. A los 17 años todo cambió. Un tráiler lo alcanzó cuando volvía a casa en bicicleta.

Lo que vino después tampoco fue fácil: el silencio lleno de miradas, la familia traumatizada rogándole que olvidara la bicicleta.

Yuber esperó. Se aferró a una idea: “Si no ponemos acción, nunca va a pasar”. Y se puso en acción. Volvió a subirse a la bicicleta en solo tres meses y no dejó de entrenar. Los más cercanos terminaron cediendo. Él siguió con su plan. “Perdí la pierna, pero no las ganas de seguir adelante y luchar”, recuerda.

Fue considerado paradeportista revelación en 2017 y su mirada cambió dos años después, con sus primeros Parapanamericanos.

En 2023, ganó seis medallas en un solo Campeonato, el Panamericano de Para ciclismo. Ese año marcó un antes y un después. Pichihua descubrió que tenía un techo mucho más alto de lo que creía. Ahora va por más. Primero en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, luego en Lima 2027 y en Los Ángeles 2028. Por ahora.

Yuber compite en la categoría C2, en ruta, contrarreloj y pista.

“Este camino empezó con mucha disciplina, esfuerzo y fe —reflexiona Yuber para El Comercio en una pausa a sus entrenamientos—. Más allá de las medallas, lo que más valoro es poder inspirar a otras personas con discapacidad a descubrir el deporte como una forma de superación de vida. Desde niño soñé representar a mi país”.

El calendario 2026 está cargado: el Campeonato Mundial de Pista UCI en Países Bajos, los Juegos Parasuramericanos en Colombia, las Copas del Mundo de Paraciclismo, y el Mundial de Ruta UCI en Estados Unidos. Cada evento es importante para sumar puntos en el ránking mundial. La Federación decidirá cuáles financiar. De no ser así, Yuber buscará la forma de asistir. Como siempre.

La primera meta es clasificar a los próximos Parapanamericanos: “Ahora tengo más experiencia. Para 2027, mi meta es clara: alcanzar una medalla en casa”. Así se proyecta nuestro representante. Trabaja por sus primeros Juegos Paralímpicos: “Esta vez ya tengo todo canalizado y voy a sumar los puntos necesarios —asegura con sed de revancha, después de perderse Santiago 2023 y París 2024—. Son el mayor sueño para mí”.

-Para competir a este nivel, hay sacrificios...

Actualmente no estoy ejerciendo mi carrera profesional, soy administrador de empresas, aunque tengo un pequeño emprendimiento de venta de bicicletas online. El entrenamiento es mi foco principal. Hace un año y medio me convertí en papá, y mi hijo es mi motor y motivo. Tengo más motivos para luchar.

-Más allá de las medallas, ¿qué legado te gustaría dejar en el paradeporte peruano?

Quiero dejar mi propio club de paraciclismo. Ya estoy trabajando en ello, incluyendo a niños en Cusco y Apurímac, para darles a conocer el deporte profesional y tener una proyección a futuro. Me inspira compartir todo lo que he aprendido en mi trayectoria. Tenemos que sumar más deportistas.

-Si pudieras darle un consejo a alguien que duda iniciarse en el paradeporte?, ¿qué le dirías?

Le diría que no escuche los malos comentarios que siempre se reciben. Que se enfoque en sus sueños, en lo que tiene planificado, y que trabaje y luche por ello con mucha disciplina. Nunca renunciar a nuestros sueños.

-¿Cómo ha transformado tu tranquilidad y tu rutina diaria el poder contar con el respaldo de auspiciadores?

Los auspicios me han ayudado a enfocarme solamente en entrenar. Me permite trabajar arduo para alcanzar mis objetivos. El apoyo de WOW es clave porque nos están viendo, escuchando y reconociendo a muchos atletas regionales. No solo es difusión, es un mensaje de igualdad, respeto e inclusión, especialmente en regiones donde muchas veces no tenemos espacio. Eso motiva muchísimo, es sentir que el esfuerzo llega a muchas más personas.

Yuber Pichihua es parte del Team Wow que representa al Perú.

Como desde hace un año, Yuber Pichihua trabaja su historia en las alturas. Pase lo que pase, mañana saldrá a entrenar. Veinte kilómetros para ir a clases se volvieron 100 kilómetros diarios para perseguir un sueño.