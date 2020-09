Operación entre academias. Yuriel Celi está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Racing, aseguró este lunes Gianni Mandriotti, vicepresidente de Cantolao, que tiene encaminada la venta del destacado atacante y espera sellarla en las próximas horas.

El mediocampista de 18 años podría viajar a Buenos Aires tras el duelo del ‘Delfín’ ante UTC por la duodécima jornada del Torneo Apertura.

“Se podría decir que está un 98% cerrado lo de Yuriel Celi a Racing. Hoy se define todo”, señaló el directivo en comunicación con el programa argentino ‘¿Cómo te va?’ de radio Colonia. “Compran el 60%. Está todo bien encaminado y lo más probable es que se cierre”, agregó.

“Jugamos el jueves y si se dan bien las negociaciones, seguramente pueda viajar después del partido”, afirmó Gianni Mandriotti sobre el destino de Celi, quien asumiría su primera experiencia internacional luego de integrar las categorías sub 15, sub 17 y sub 23 de la selección peruana.

Gianni Mandriotti en @Comotevaok "Se podría decir que está un 98% cerrado lo de Yuriel Celi a Racing. Hoy se define todo cerca de la noche. Hay que responder algunos puntos que pidió la gente de Racing. Compran el 60%. Está todo bien encaminado y lo más probable es que se cierre" pic.twitter.com/0QZ74FlNod — ¿Cómo te va? (@Comotevaok) September 14, 2020

El dirigente de Cantolao también se refirió a las posibilidades de emigrar de Aron Sánchez, otra de las promesas del cuadro chalaco.

“No tuvimos ofrecimientos por él, pero si hay sondeos. Tiene 17 años y no puede salir del país hasta no ser mayor de edad”, aclaró.

Más en DT:

Chelsea se estrenó en la Premier League con triunfo a domicilio por 3-1 ante Brighton [RESUMEN]

Universidad de Chile venció 2-1 a Cobresal y acecha la punta del Campeonato de Chile

“Le costará muchísimo”: las posibilidades que le da MisterChip a Alianza Lima ante Estudiantes de Mérida

Raúl Ruidíaz incluido en el once de la semana en la MLS por el doblete con Seattle Sounders

Video recomendado:

España: Griezmann revela la razón por la cual no se pudo conectar con Messi en el Barcelona | VIDEO