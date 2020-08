En las próximas horas, Yuriel Celi debe responder a la propuesta de Racing de Avellaneda. El actual volante de Cantolao está cerca de dar el gran paso de emigrar con tan solo 18 años, con lo que sería uno de los jugadores más jóvenes en salir al extranjero en los últimos años (Kluivert Aguilar fichó por el City con 16 pero recién se incorporará el próximo año). Para el chalaco, son momentos decisivos en su carrera.

En este 2020 ya tres Sub 23 han logrado emigrar, cada uno tras diversas circunstancias, con Fernando Pacheco a la cabeza. En los últimos tres años han sido varios jóvenes los que salieron, pero solo algunos han logrado consolidarse y ser llamados a la selección peruana.

2020

Fernando Pacheco / enero - 20 años

Kevin Quevedo / enero - 22 años

Alexander Lecaros / enero - 20 años

Kluiverth Aguilar / abril - 16 años

-Pacheco en ritmo-

A inicios de año Sporting Cristal informó la venta de Fernando Pacheco al Fluminense de Brasil luego de 63 partidos (5 goles) vistiendo la celeste. Se conoció que los rimenses cedieron el 50% del pase por 700 mil dólares.

El buen juego del extremo durante el primer semestre del 2019 y sus presentaciones con la selección Sub 23, aunque no llegó a jugar los Juegos Panamericanos por lesión, le abrieron esa puerta. Si bien no era titular con Manuel Barreto en la parte final del año, mantuvo su nivel, que corroboró en el Preolímpico siendo el jugador más destacado de la Bicolor que no pudo pasar de la primera fase.

Fernando Pacheco antes de firmar por Fluminense: “El comando técnico que Cristal no quería contar co

El atacante suele ser considerado en los partidos del Flu, aunque este domingo no ingresó en la victoria de su equipo ante el Internacional de Porto Alegre. En total suma 12 minutos en el Brasileirao en un partido y otros 365 en 11 encuentros en el Torneo Carioca, en el cual ganó la Taca Río, marcando un gol ante Vasco y acertando su penal en la definición ante Flamengo. Luego cayó en la final del certamen.

-La sorpresa Lecaros-

De la Copa Perú en el 2014 al Garcilaso hasta el año pasado. Con 81 partidos, aunque solo dos tantos, fue visto por los ojeadores internacionales. Debido a que el cuadro cusqueño no le renovaba el contrato, decidió irse libre a inicios de este año al Botafogo de Brasil.

Pese a su habilidad, Lecaros nunca tuvo oportunidad de vestir la blanquirroja en alguna selección juvenil, menos en la Sub 22 de los Panamericanos Lima 2019, pese a que el año pasado ya era una de las principales armas de su club.

Lecaros se lució con asistencia en goleada de Botafogo.

Este año solo ha podido estar presente en dos partidos del Torneo Paulista con el ‘Fogao’, aunque solo ingresando en los últimos cinco minutos, pero ha podido realizar un pase gol.

-Polémico Quevedo-

Con solo 35 minutos en el Goias, el presente de Kevin Quevedo no es el que se esperaba para quien anotara 17 goles en la pasada campaña de Alianza Lima. El atacante se marchó libre a inicios de año luego de que no renovara su contrato con los íntimos.

La asistencia de Kevin Quevedo para el 4-1 de Goias ante Brasiliense. (Fuente: GloboTV)

Lamentablemente el COVID-19 tuvo muchos contagiados en su equipo y la prensa brasileña informó que el peruano sería uno de esa lista, por eso no ha podido debutar en el Brasileirao, que ya lleva disputado tres fechas.

2019

Gustavo Dulanto / julio - 23 años

Roberto Siucho / enero - 22 años

Marcos López / enero - 19 años

-López, la gran apuesta de Gareca-

Marcos López ha perdido terreno en los últimos meses debido a una serie de lesiones que no le han permitido actuar en San José Earthquakes de la MLS. El peruano no ha podido disputar ningún minuto de la actual temporada. Es más, a inicios de año fue cedido al Reno 1868, donde jugó un partido en febrero, aunque luego regresó al San José, donde figura en la plantilla oficial.

Marcos López casi anotó de tiro libre en el Preolímpico de enero. (Video: DirecTV Sports)

Gareca ya lo ha convocado en varias oportunidades e incluso llegó a debutar con la selección mayor en el amistoso de Perú ante Alemania tras el mundial. Con 18 años es uno de los más jóvenes en vestir la camiseta blanquirroja, y puede jugar de lateral izquierdo o extremo.

-Dulanto, un central a considerar-

Una de las mejores noticias para el fútbol peruano ha sido la evolución de Gustavo Dulanto como zaguero central. El año pasado, tras estar en Real Garcilaso logró emigrar al fútbol portugués. En una temporada ha podido jugar más de 10 partidos y anotar dos goles en el cuadro luso con buenas participaciones, tanto que se ha abierto una puerta para ser considerado en la selección peruana.

GOL Gustavo Dulanto en el Benfica vs. Boavista por Primeira Liga de Portugal. (Video: Primeira Liga)

“Desde que llegué aquí logré subir 6 kilos de masa muscular. Tengo un año más de contrato aquí y ya tengo mi cabeza puesta en la siguiente temporada”, aseguró a Movistar sobre su actualidad futbolística.

-Siucho, un delantero perdido en China-

De Roberto Siucho pasó a llamarse Xiao Taotao. El atacante dejó Universitario a inicios del 2019 para unirse al Guangzhou de China, país de donde son sus abuelos. Este año el delantero renunció a la nacionalidad peruana para poder militar sin problemas en los cuadros del país oriental.

El año pasado, el Guangzhou lo cedió a préstamo al Shanghai Shenxin de la Segunda, donde jugó 10 partidos y marcó un gol. Ahora milita en el Kunshan FC, también de la segunda división.

2018

Ray Sandoval / enero – 22 años

Luis Abram / enero - 21 años

Miguel Araujo / agosto - 23 años

Alejandro Duarte / julio

-Los cambios de Sandoval-

Con tres temporadas en el primer equipo de Sporting Cristal y una en Garcilaso, Ray Sandoval llenó lo ojos del fútbol mexicano. A pedido de quien era el técnico de Monarcas, donde militaba Raúl Ruidíaz, el atacante voló hacia México los últimos días del 2017. Dos años estuvo en el cuadro azteca, entre buenas y regulares actuaciones (4 goles en 40 partidos). Tras algunas lesiones regresó cedido a préstamo a Sporting Cristal este 2020.

El peor partido de Ray Sandoval

Es conocido el escándalo que protagonizó una madrugada al conducir en estado de ebriedad hace un mes, por lo que fue echado del cuadro celeste. Sin embargo no pasó ni una semana sin equipo ya que Cusco FC (antes Garcilaso) lo llamó para reforzarse con miras a la reanudación de la Liga 1.

-El exitoso Abram-

A inicios del 2018 el zaguero central Luis Abram fue vendido al Vélez Sarfield de Argentina tras cuatro años en Sporting Cristal, con dos títulos nacionales incluidos. Ya había debutado con la selección peruana de Ricardo Gareca y había formado parte del plantel de la Copa América 2016, aunque no jugó en el torneo.

En Vélez fue usado como lateral izquierdo y zaguero central, asentándose en este puesto con un promedio de 15-20 partidos por temporada. Pese a ello, tampoco fue considerado por Gareca para el Mundial de Rusia, sin embargo, supo sobreponerse y tras ello ser titular en la Bicolor.

Audio del periodista Andrés Ocaña sobre la posible llegada de Luis Abram a Betis.

Ahora es el futbolista peruano con mayor valor en el mercado de pases con un valor de 8 millones de euros. En las últimas semanas se ha hablado de interés del Betis y de clubes de Turquía por contar con sus servicios. Hace unos días volvió a entrenar con Vélez luego de cinco meses sin actividad por la pandemia.

-El eficiente Araujo-

Ya había tenido la oportunidad de emigrar con 19 años, cuando de Sport Huancayo partió hacia el Estrella Roja de Belgrado. Sin embargo, tras seis meses en Serbia, Miguel Araujo retornó al país para defender a Alianza Lima. Le costó casi cuatro años volver a emigrar, ya que tuvo que llegar el Mundial de Rusia para que pueda concretarse una salida.

Serio Peña y Miguel Araujo protagonizaron peculiar video en concentración de Emmen FC. 05/08/20

A mediados del 2018 fue Talleres de Córdoba el que lo recibió, ya con 23 años, pero solo estuvo una temporada debido a lo caro de su pase. Tras disputar la Copa América en Brasil no tenía equipo y recién en octubre del 2019 el Emmen de Países Bajos lo anunció como su refuerzo. Ahí se juntó con Sergio Peña y ahora ya se preparan para lo que será la Eredivisie 2020-21 que empezará en setiembre.

En la temporada pasa llegó a jugar en doce partidos y marcar un gol en la liga en la que el Emmen finalizó en el puesto doce de 18 cuando el torneo fue cancelado debido a la pandemia del coronavirus.

2017

Pedro Aquino / junio – 22 años

-El volante guerrero-

A mediados del 2017 Cristal mostró al mundo a sus figuras juveniles. Pedro Aquino había formado parte de las selecciones Sub 17 y Sub 20 y en el cuadro celeste se consolidó en el equipo titular. El Lobos BUAP, que tenía entre sus filas a Luis Advíncula, lo compró y se hizo del titularato de inmediato llegando a disputar 28 partidos.

Lobos tuvo problemas económicos y Aquino en el 2018 encontró su futuro en León, club que pertenece hasta ahora. Las lesiones no le han permitido consolidarse, pero cuando está apto físicamente es considerado en la volante ya que siempre ha respondido en buen nivel.

Pedro Aquino confirma haber descartado oferta y continuará vistiendo camiseta del Club León

En la selección peruana empezó a ser considerado desde mediados del 2017, justo cuando emigró. Fue parte del plantel que viajó a Rusia, siendo titular ante Francia –se recuerda su remate al travesaño-.

Hoy, el nacional está muy bien valorizado. La prensa mexicana asegura que León lo ha valorizado en más de 3 millones de dólares ante las diversas ofertas que han surgido.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Pep Guardiola mantiene idea de lograr la Liga de Campeones

Hinchas de Barcelona arremetieron contra dirigentes. (Fuente: Twitter)