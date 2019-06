Zambrano en contra de la tecnología en el fútbol: “A mí no me gusta el VAR para nada”

Carlos Zambrano volvió al equipo de Perú después de tres años de ausencia. Su actuación contra Venezuela, por el primer partido de la Copa América, fue valorable e importante.

A pesar de su correcta aparición, Carlos Zambrano quiso hablar más sobre el uso del Sistema de Videoarbitraje en el Perú vs. Venezuela. La tecnología irrumpió dos veces durante el encuentro e hizo enojar a varios futbolistas incaicos.

Zambrano contra Rondón. (Foto: AFP)

"Faltó meterla [la pelota]. A mi no me gusta el VAR para nada. Pero bueno ya está", dijo Carlos Zambrano al término del compromiso en Arena do Gremio.

Respecto al análisis del Perú vs. Venezuela, el 'Kaiser' indicó que se hizo todo lo posible para ganar el duelo, pero que el arquero vinotinto se lució con sus intervenciones.

"Fue un partido complicado. No pudimos llevarnos los puntos; no fue fácil. Intentamos adelantar todas las líneas, pero el arquero de ellos nos sacó muchas jugadas. No se pudo ganar, pero lo importante es sumar", sentenció.