Zinedine Zidane hizo oídos sordos a los elogios de Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, que le señaló como el sucesor perfecto de Didier Deschamps como seleccionador tras el Mundial 2022, y afirmó que está “muy contento” en el Real Madrid.

El guiño de Le Graet no tuvo respuesta positiva de Zidane que dijo que no piensa en ningún momento en un futuro al mando de la selección de su país. “Estoy aquí muy contento, mi preocupación principal es el Real Madrid porque aquí hay mucho trabajo”.

¿Zidane, futuro candidato en la selección francesa?

Zidane no quiere que nada le distraiga de su club. “Tenemos muchos partidos, todos los días estamos trabajando para intentar hacerlo bien y mi preocupación es mi partido de mañana, nada más”.

El triunfo de la Supercopa de España y la racha sin perder de 18 partidos del Real Madrid han convertido la crítica que acechaba al técnico francés en elogios. ‘Zizou’ aseguró que no le importa y que se centra en seguir creciendo como técnico.

“Sinceramente lo que se diga ni fu ni fa, lo que me importa es lo que siento día a día. Me interesa intentar mejorar siempre, crecer como el tipo de entrenador que soy. Trabajo en lo que amo. Fui jugador muchos años, tuve la suerte de estar en el campo y ahora es distinto, pero me gusta”.

“Después que digan que soy mejor que ayer es porque el equipo va mejor. Si lo hace mal dirán que soy un desastre. Por eso lo que dicen de mí no me interesa, solo lo que hago y cómo evolucionó día a día, el trabajo con mis jugadores, ser competitivos y el juego. Hasta el final se va a hablar de mí y eso no va a cambiar”, sentenció.