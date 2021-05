El sueño de Gianluca Lapadula fue brillar en un grande de Italia. Nació allá, se crio viendo a los mejores de la Serie A y se hizo futbolista admirando nada menos que a Zinedine Zidane.

En el 2016, ya Gareca había hablado con Lapadula, pero este también estaba atento a de un posible llamado de Antonio Conte. La selección italiana era su objetivo. En ese contexto, el atacante dio una entrevista al portal Panorama.it y confesó su admiración hacia ‘Zizou’.

El personaje

Real Madrid oficializó la salida de Zinedine Zidane este jueves vía un comunicado. El término de ciclo del francés al mando del cuadro blanco ya se venía anunciando desde hace unas semanas y se concretó con el cierre de temporada.

Zidane cerró su paso por el Real Madrid con un balance más que positivo, pese a que en esta última temporada no logró ningún título. Se despide en blanco, pero con un legado importante con la consecución de tres Champions seguidas y una cuarta como asistente de Ancelotti.

Ídolo por donde pasó, como futbolista también despertó muchas pasiones, sobre todo en su paso por la Juventus, donde mostró sus mejores años de carrera entre 1996 y el 2001.

El recogebolas

Fue en Turín donde nació Lapadula en 1990. Para cuando Zidane llegó a la Juventus, Gianluca ya era un niño apasionado por el fútbol y sus inicios se dieron justamente en la ‘Vieja Señora’, donde también entraba su hermano Davide, dos años mayor. Los sueños que empezaron en parque La Pelegrina se trasladaron a los campos del cuadro BiancoNero.

Mientras el delantero ítalo-peruano aprendía los secretos del juego, Zidane daba cátedra en el Stadio delle Alpi. Y Gianluca sacaba provecho de ello dejando atrás otros requerimientos. “En la Juventus me decían que tenía que estudiar, pero yo no quería saber”, contó el atacante en la entrevista a Panorama.it.

Lo que hacía Lapadula en su niñez -estuvo en la Juventus desde los 6 hasta los 14 años- era ir al estadio para ser recogebolas en los partidos de la Juventus. El motivo: “Yo era un futbolista con muchas ilusiones y los domingos iba a ser recogepelotas al estadio para ver de cerca a Zidane y Del Piero”, confiesa.

Esa era su misión. Entrenamientos durante la semana, ayudar a su familia en el puesto de dulces de su tío o entregar las flores del negocio de sus padres. La recompensa pasaba por estar cada fecha que la Juventus jugaba de local en el estadio para ver a la estrella Zidane y al ídolo local Del Piero.

El francés llegó a la Juventus campeona de Europa y en el equipo ya estaban Del Piero, Inzaghi, Deschamps. Así, ganaron la Intercontinental de 1996 y llegaron a la final de la Champions 1996-97, que perdieron ante el Real Madrid.

Fue esos años de buen fútbol que encandilaron a Lapadula. Creció admirando a Zidane y con el sueño de volver a la Juventus. En el 2016, tras su gran temporada con el Pescara y el ascenso a la Serie A, estuvo cerca de regresar al club que lo formó, pero nunca se concretó oferta formal alguna. La que llegó fue la del AC Milan y la firma de contrato por tres temporadas, aunque solo jugó en la primera para ser prestado a otros clubes.

Peruanos vs. Zidane

La historia particular la contó el mismo Miguel Rebosio. El zaguero peruano supo destacar en la Liga española con camiseta del Zaragoza y tiene una anécdota particular con Zidane.

“Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una huacha y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró. Me dijo: ‘Otro caño no, otro caño no’. Y me abrió los ojazos. ‘No maestro’, le dije”.

El ‘Conejo’ publicó el video en sus redes sociales hace unos meses. En un ataque de Zaragoza, el peruano le hace la huacha al francés, y este le termina cometiendo una falta.

Después de 17 años me consiguieron el video jugando para el @RealZaragoza, hay mucha gente que no creía lo de la huacha (caño) a Zidane jajaja. pic.twitter.com/7d5goi4qN3 — Miguel Rebosio (@Conejal3) October 9, 2020





Quien también supo enfrentar a Zidane fue Claudio Pizarro y lo hizo en la Champions League, siempre con celebración final para el Real Madrid.

La primera vez que se vieron en un campo fue en abril del 2002 en el Olympiastadion de Múnich. Fue victoria del Bayern con un gol de Claudio Pizarro. Ingresó en el minuto 63 y marcó en el 88 para el 2-1. Sin embargo, en la revancha en el Bernabéu, el Real ganó 2-0 y se metió a semifinales.

En la eliminatorias del 2004. (Foto: AP)

Dos ediciones después el cruce se repitió en los octavos de final. En Alemania, Pizarro fue titular y el duelo acabó 1-1 con el gol de Makaay tras asistencia de Claudio. En la revancha, el gol de Zidane eliminó a los bávaros. Pizarro jugó hasta el minuto 68 pero no logró marcar.

