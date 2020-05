Nunca se dieron a conocer problemas entre Edinson Cavani y Zlatan Ibrahimovic cuando conformaron una poderosa dupla de ataque en PSG, pero la relación del atacante sueco con su colega uruguayo no era nada amical fuera de los campos de juego, deslizó en una reciente entrevista Michael Ciani, exfutbolista francés.

El defensor retirado, excompañero de ‘Ibra’ en Los Ángeles Galaxy, reveló lo que pasaba en el vestuario del cuadro parisino con ambos artilleros en ardua competencia interna.

“Si eres cercano a Cavani, a Ibra no le gusta. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG. La única persona con la que no se llevaba bien era con Cavani. Me dijo que solo había odiado a tres o cuatro compañeros en su carrera... y uno de ellos era Cavani”, señaló Ciani en comunicación con RMC Sport.

Las declaraciones del exjugador sorprenden porque tanto Cavani como Zlatan se cansaron de hacer goles juntos en PSG, aunque el protagonismo que se robaban podría haber advertido de algún conflico.

Zlatan fue máximo goleador de las temporadas 2013/2014 (26 goles) y 2015/2016 (38) de la Ligue 1 francesa, pero el charrúa no le perdió el rastro mientras coincidieron y en 2018 pasó a ser el máximo artillero de la historia del PSG, acabando con el reinado de propio Ibrahimovic, que había marcado 156 goles en 180 partidos.