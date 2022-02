Conforme a los criterios de Saber más

En el Club El Comercio entendemos las necesidades y preferencias de nuestros suscriptores. Por eso, continuamos apostando por descuentos y promociones en diferentes categorías de restaurantes. Esta vez es el turno de las carnes con los exclusivos platos de La Cuadra de Salvador y La Vaca Loca.

La Cuadra de Salvador ofrece a cada uno de los suscriptores carnes Prime Americanas que podrán disfrutar desde la comodidad de su hogar con el 20% de descuento en toda la carta. El beneficio es válido para el consumo en los locales Jr Centenario 105 en Barranco y Santa Luisa 265 en San Isidro, para llevar y por delivery.

El descuento aplica para ambas sedes en días festivos y feriados. Además, la promoción es válida para bebidas con y sin alcohol.Para acceder al beneficio por consumo en el local y/o llevar, el suscriptor y/o beneficiario debe estar presente y mostrar su DNI u otro documento de identificación oficial físico.

Para el caso de pedidos por delivery, deberá comunicarse vía telefónica indicando su tipo y n° de documento de identidad. El descuento máximo por pedido/suscriptor es de S/150 y no existe número máximo de visitas/pedidos durante la vigencia de la promoción.

La Vaca Loca no se queda atrás y se sumó al Club para cautivar paladares con exquisitos cortes de carne argentina y americana con el 20% de descuento en todos los platos a la carta, válido para consumo (previa reserva), llevar (take out) y/o delivery.

El beneficiario podrá acceder al descuento si está presente y muestra su DNI u otro tipo de documento de identificación oficial. Para consumir en el local, los suscriptores deberán realizar una reserva, previa cita al 4974546 / 998168693. El descuento máximo por pedido/suscriptor es de S/100

No dejes de aprovechar este descuento exclusivo y disfrutar de deliciosas carnes. Para ver todos los descuentos y beneficios del Club El Comercio, ingresa a: https://clubelcomercio.pe/

