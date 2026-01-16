Ariana Lira, jefa de EC Data de El Comercio, será la conductora de VERSUS, nuevo programa de entrevistas y análisis político con miras a las elecciones 2026 | Foto: El Comercio / Joel Alonzo
Redacción EC
A pocos meses de las elecciones generales 2026, , nuestra jefa de y líder de varios especiales de la marca El Comercio en versiones de periodismo de datos, conduce VERSUS, un videopodcast de entrevistas y análisis político que pone a los aspirantes al Congreso frente a lo que importa: su trayectoria, sus ideas, sus contradicciones y sus decisiones.

Ariana Lira es una periodista con amplia experiencia que se encargará de conducir este nuevo espacio. (Foto El Comercio / Joel Alonso)
La cita de Versus será los martes y jueves al mediodía. Cada episodio cruzará investigación periodística, preguntas directas y escenarios de presión, para evaluar en tiempo real la capacidad de quienes buscan representar al país. No es solo lo que dicen, sino cómo responden cuando el guion se acaba.

VERSUS se transmite en formato digital y en vivo, con participación activa del público, convirtiendo a la audiencia en parte del debate. Un espacio para informarse, contrastar y decidir mejor.

VERSUS con Ariana Lira: Donde el poder se pone a prueba.

