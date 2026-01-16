A pocos meses de las elecciones generales 2026, Ariana Lira, nuestra jefa de EC Data y líder de varios especiales de la marca El Comercio en versiones de periodismo de datos, conduce VERSUS, un videopodcast de entrevistas y análisis político que pone a los aspirantes al Congreso frente a lo que importa: su trayectoria, sus ideas, sus contradicciones y sus decisiones.

Ariana Lira es una periodista con amplia experiencia que se encargará de conducir este nuevo espacio. (Foto El Comercio / Joel Alonso)

La cita de Versus será los martes y jueves al mediodía. Cada episodio cruzará investigación periodística, preguntas directas y escenarios de presión, para evaluar en tiempo real la capacidad de quienes buscan representar al país. No es solo lo que dicen, sino cómo responden cuando el guion se acaba.

VERSUS se transmite en formato digital y en vivo, con participación activa del público, convirtiendo a la audiencia en parte del debate. Un espacio para informarse, contrastar y decidir mejor.

VERSUS con Ariana Lira: Donde el poder se pone a prueba.