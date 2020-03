Muchas veces hay historias que se quedan en el tintero. O en una libreta. O en una cámara. Que nunca ven la luz porque en el día a día se diluyen. O porque el espacio -o la falta de manos y tiempo- constituyen un problema para contar todo lo que queremos. Algunas de esas historias pueden verse aquí como testimonios. Este es el que encontró el fotógrafo César Bueno.

“Mi nombre, Jefte Dalila Quispe tengo 24 años y soy madre de Nicole Oriana Villa Quispe, una niña de 6 años que sufre de parálisis cerebral.

No tengo un trabajo formal, mi sustento era día a día, soy costurera en Gamarra. Por la condición de mi pequeña me resulta difícil cumplir con todas sus necesidades, sobre todo por los gastos de las medicinas. Por esta razón desearía recibir el bono otorgado por el Estado. Lamentablemente no he sido considerada.

Vivo en Ampliación Cerro Centinela Mz J Lt 4. Soy madre soltera, solo me acompaña mi hija, su padre no me ayuda.

La noticia del aislamiento obligatorio ha sido como un baldazo de agua fría, porque todo fue de la noche a la mañana. He sostenido a mi familia con el dinero que recibí la última semana que trabajé, pero ya se me acabaron la leche y los pañales. Su jarabe solo me durará como máximo para una semana y media más. Soy madre y padre para mi hija. Ella sufre de epilepsia y parálisis cerebral”.