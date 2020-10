Cinco noticias que debes leer hoy jueves 22 de octubre.

1. Congreso definirá en noviembre admisión de moción de vacancia contra Martín Vizcarra. Fuentes de El Comercio indicaron que la Junta de Portavoces llegó a ese acuerdo. El único pleno programado, tras la semana de representación, hasta el momento, es para el 4 de noviembre en Abancay.

2. Dictan nueve meses de prisión preventiva a los cinco sujetos acusados de violar a joven. A los cinco jóvenes se les abrió proceso penal como presuntos autores del delito de violación sexual. La víctima había denunciado que los sujetos la ultrajaron en una vivienda ubicada en la cuadra 5 del jirón Enrique León, la madrugada del último domingo.

3. San Isidro gastó casi S/22 mil en árboles de quina que no pueden crecer en Lima. Gestión de Augusto Cáceres pretendía plantar 55 ejemplares, aunque a la fecha estos no se exhiben en parques del distrito y tampoco están en el vivero municipal. Cada planta cuesta entre S/20 y S/60, pero la comuna pagó casi S/400.

4. Pilar Mazzetti sobre vacuna contra el COVID-19: “Si las personas no desean, no se vacunan”. La ministra de Salud aclaró que el Ejecutivo no ha presentado una propuesta para que la inmunización sea obligatoria.

5. George Floyd: juez retiró cargo de asesinato en tercer grado al expolicía Derek Chauvin. El exagente de 44 años todavía enfrenta cargos de homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd el 25 de mayo.

Trump y Biden se enfrentan en último debate antes de las elecciones 22/10/2020

