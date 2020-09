1. Óscar Vásquez, asesor de Vizcarra, negó haber coordinado con fiscal para “voltear” el Caso Swing. El asesor del presidente Vizcarra dijo que las expresiones de Roca “han sido preparadas”. Al ser consultado por este Diario si daría un paso al costado, solo respondió “no lo sé”.

2. El Comercio-Ipsos: El 62% de peruanos no simpatiza con ningún partido. Por definir. Mientras el 32% de entrevistados aún no decide su voto o señala que no votará por ningún candidato, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, sigue liderando las preferencias con 23%.

3. Al menos uno de cada 1.000 peruanos ya falleció por COVID-19. Este índice supera al registrado con la epidemia del cólera en 1991 y con la pandemia de gripe AH1N1 entre los años 2009 y 2010. La cifra oficial de muertos en el Perú representa el 3,3% del total mundial.

4. Milagros Zeballos, la astrofísica peruana que ayudó a obtener la primera imagen de un agujero negro de la historia. Conversamos con la científica arequipeña que recogió datos del agujero negro M87 desde el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, en México.

5. Novak Djokovic pentacampeón de Roma: Así levantó el serbio su título 36 de Masters 1000. Superó en dos sets (7-5, 6-3) a Diego Schwartzman en la final del Masters de Roma y se convirtió en el tenista con más títulos de Masters 1000.

