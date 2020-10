1. Walter Martos: “Jamás utilizaremos a las Fuerzas Armadas en actos políticos”. En respuesta a las críticas desde el Congreso, el primer ministro señaló que sus declaraciones sobre las Fuerzas Armadas “han sido malinterpretadas”.

2. Presentan proyecto de ley para suspender clases en colegios hasta que se cree la vacuna. El documento fue recibido el último 26 de octubre y podrá ser debatido en una de las comisiones del Parlamento.

3. Europa sigue rompiendo récords de contagios y muertes por coronavirus. Después de las dificultades que atravesaron gran parte de los Estados de Europa al inicio de la pandemia, el problema se presenta de nuevo en esta segunda ola de coronavirus.

4. Gianluca Lapadula: FPF envió carta de reserva a Benevento ante posible convocatoria. La Federación peruana gestiona los trámites para la posible convocatoria de Lapadula para los siguientes partidos de las Eliminatorias Qatar 2022.

5. Stefano Tosso: exalumnas del actor afirman que las acosó sexualmente. El intérprete todavía no ha respondido a los testimonios en su contra, las cuales aparecieron primero en el grupo de Instagram ‘Influencers out of context’ y en el programa “Magaly TV”.

