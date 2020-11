Cinco noticias que debes leer hoy miércoles 11 de noviembre.

1. Ántero Flores-Aráoz juró como presidente del Consejo de Ministros. Todavía sin gabinete: el presidente Manuel Merino tomó el juramento de estilo durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.

2. Marianella Ledesma: “Un solo poder no puede legislar, administrar y juzgar”. Presidenta del TC indica que es importante que todas las autoridades tengan como uno de sus principios rectores la separación y balance de poderes.

3. Congreso busca incluir 532 obras por más de S/5.000 mlls. al presupuesto 2021, algunas no aptas. Del total, sectores del Ejecutivo identificaron 62 proyectos como no aptos por no cumplir con los criterios técnicos de evaluación. Además, 229 están solamente en las regiones de Lambayeque y Cajamarca.

4. Donald Trump hace su primera aparición pública desde que Joe Biden fue declarado ganador. El mandatario y la primera dama, Melania Trump, visitaron el cementerio para conmemorar el Día de los Veteranos.

5. Ricardo Gareca sobre Perú vs. Chile: “Vamos a llegar bien para el partido”. El DT de la selección peruana ofreció una conferencia de prensa virtual a dos días del encuentro ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19 apunta a un 92% de inmunidad

Vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19 apunta a un 92% de inmunidad