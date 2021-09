Conforme a los criterios de Saber más

El diario El Comercio ha lanzado el especial La calculadora Qatar 2022 para que cada lector pueda simular los resultados de todos los partidos de la selección y tener un panorama más claro sobre el posible retorno de Perú a un mundial.

En la calculadora de El Comercio, tendrás que completar las casillas con tus predicciones y podrás ver cómo se va actualizando la tabla. Cabe indicar que solo hay cuatro cupos y un repechaje.

Si te equivocaste en colocar un número, tendrás la oportunidad de poder limpiar las casillas que escogiste. Cada opción cuenta y te acerca a un posible resultado final.

Para empezar a usar la calculadora da clic aquí.

No olvides que también puedes participar de las dos Pollas DT: Perú vs. Venezuela y Perú vs. Brasil en los especiales de El Comercio.

