Hace poco más de un año Julio Jiménez laboraba en el área de compras y proyectos de una empresa pesquera, y Paola Macciotta, arquitecta de interiores, lo hacía de manera independiente. La aparición del coronavirus cambió sus vidas por completo. Pero, el perder sus trabajos no los detuvo; por el contrario, los motivó a reinventarse e impulsar un nuevo negocio: Don Manuel, que en abril cumplió un año. Un emprendimiento de venta de conservas, pescados y mariscos que enriquece la cadena de trabajo apoyando a los productores nacionales e importadores.

—¿De dónde viene el nombre?

—Julio: Don Manuel es en honor a mi abuelo, Manuel Portilla, nos dejó hace más de 30 años, pero lo tenemos presente en la familia.

—¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar este negocio?

—Julio: Nos demoramos cerca de tres semanas desde su concepción. Empecé conversando con una amiga, Alessandra Macciotta, que es emprendedora desde siempre, y vi la posibilidad de vender conservas de pescado usando las redes sociales. Posteriormente, implementamos la línea de pescado congelado y se unió al equipo Paola, como encargada de la parte comercial. Estaba acostumbrado a ser cliente y buscar proveedores. Tuve que aprender a estar del otro lado y ver la forma de conseguir y mantener clientela. También invertimos en redes sociales para un mayor alcance.

—Paola: Yo no sabía nada de pescados y mariscos, pero con la ayuda de Julio fui aprendiendo. Con este emprendimiento también me di cuenta que me gustan las ventas.

—¿Qué retos se han presentado en este camino de reinvención?

Julio: Conforme avanzamos se presentan distintas dificultades. Al principio fue mandar a hacer las etiquetas con las imprentas cerradas, conseguir congeladoras y coolers para implementar la línea de congelados. También es complicado mantener las ventas en la nueva normalidad y por la inestabilidad política de los últimos meses.

—¿A quiénes beneficia su emprendimiento?

—Julio: Contamos con productores nacionales e importadores. Detrás de los primeros están los pescadores artesanales, acuicultores, comercializadores de materia prima, entre otros. Asimismo, están los operadores logísticos y personal administrativo. Aunque somos un negocio pequeño contribuimos a toda esa cadena.

—¿Cuáles son las lecciones que rescatan del contexto en el que vivimos?

—Julio: La pandemia me ha enseñado a valorar más lo que antes daba por descontado, a la familia unida y completa, la salud, la comida y la vivienda.

—Paola: La pandemia nos dio un giro radical. Nos enseñó a valorar y cuidar a nuestros amigos y familiares. A tener una vida más familiar, más hogareña.

—¿Cuáles son sus metas este 2021?

—Paola: Diversificar y ofrecer otros productos congelados como carne y pollo. También queremos comercializar licores, entre ellos vinos y cervezas artesanales.

Entre sus productos congelados cuentan con trucha, atún, perico, tilapia, langostinos, pulpo y calamares.

Tips del emprendedor

Identificar las oportunidades.

Ayudar y dejarse ayudar.

Mantener el buen ánimo y saber revertir los momentos difíciles.

Datos

Nombres: Julio Jiménez y Paola Macciotta

Negocio: Don Manuel

Facebook: Don Manuel – Conservas Pescados y Mariscos.

Instagram: @donmanuel.Pescadosymariscos

Whatsapp: 9891-91448