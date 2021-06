Está circulando por las redes sociales una supuesta captura de pantalla de la cuenta de Instagram de El Comercio sobre la eliminación de multas para las personas que no vayan a sufragar este domingo. Queremos hacer de conocimiento de nuestros lectores y de la audiencia en general que El Comercio no ha publicado notas sobre una supuesta eliminación a las multas por no votar en estas elecciones 2021.

Así también lo hizo saber la Oficina Nacional de Procesos Electorales hoy en su cuenta oficial de Twitter. Esta entidad no ha considerado la eliminación de multas en ningún punto del país.

https://twitter.com/onpe_oficial/status/1400867756057272329?s=24

Hacemos esta aclaración con el fin de seguir con nuestro compromiso de entregar información veraz y corroborada. Además dejamos aquí el enlace de la campaña Date Cuenta, realizada por nuestro medio para combatir las Fake News y la desinformación.