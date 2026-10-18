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Resumen

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Se discutió sobre coberturas para desarrollar en conjunto entre los medios y lo que ocurre dentro de las redacciones. (Foto: Juan Aurelio Arévalo)
Se discutió sobre coberturas para desarrollar en conjunto entre los medios y lo que ocurre dentro de las redacciones. (Foto: Juan Aurelio Arévalo)
Por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

Dos veces al año, los directores periodísticos de los medios que integramos el Grupo de Diarios América (GDA) nos reunimos para compartir experiencias, discutir los desafíos de nuestra industria y, sobre todo, aprender unos de otros. Esta vez nos encontramos en Bogotá, con “El Tiempo” como anfitrión. Son jornadas intensas, de muchas ideas y todavía más preguntas sobre el futuro del periodismo. Aunque nuestros diarios operan en mercados distintos, los problemas que enfrentamos se parecen bastante. Y las soluciones no vienen con manual de instrucciones.

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