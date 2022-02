Conforme a los criterios de Saber más

Si no sabes a dónde ir a cenar este 14 de febrero, el Club de El Comercio tiene para su comunidad de suscriptores tres opciones de restaurantes con una variada propuesta gastronómica: Tierra del Fuego, la Bonbonniere y Al Asador.

Tierra del Fuego ofrece una selecta carta con una amplia terraza para disfrutarla. Con el 25% de descuento, cada suscriptor podrá degustar de sus icónicos platos como el Picapiedra, Chancho al Palo o una Entraña a la Parrilla. Además, probar su nueva carta que incluye Empanada de Cuy, Pulpo a la Parrilla y otras delicias más.

El descuento aplica en toda la carta excepto en las bebidas alcohólicas. Cabe mencionar que el restaurante cuenta también con un 15% de descuento en sus boxes solo para delivery o take out.

Para acceder al beneficio por consumo para llevar o para consumir en el restaurante, el suscriptor y/o beneficiario debe estar presente y mostrar su DNI u otro documento de identificación oficial físico. En tanto para pedidos por delivery deberá comunicarse vía telefónica 977840114 indicando su DNI.

Por otra parte, con la Bonbonniere el suscriptor también podrá disfrutar de una verdadera experiencia culinaria con desayunos, piqueos, pastas, sandwiches, postres, entre otros. En este caso, el descuento es del 20% en toda la carta y válido para consumir en el local y para llevar .

Además, aplica para bebidas con y sin alcohol. Para obtener el beneficio, el suscriptor debe estar presente y mostrar su identificación así como tener la condición de “Activo”.

Finalmente, Al Asador no se queda atrás y ofrece una buena parrilla con jugosas carnes y con el innovador Pollo a la brasa al estilo “Al Asador”. El descuento es del 25% en toda la carta y válido para consumir en el local, llevar (take out) y/o delivery.

Cada suscriptor puede acceder al beneficio para llevar o consumir en el local en Av. Primavera 679 – San Borja, de lunes a jueves: 12 a 9pm l viernes y sábado: 12 a 10pm l domingo: 12 a 5pm mostrando su documento de identidad.

Aprovecha estos diferentes descuentos y no dejes de disfrutar de estas deliciosas propuestas gastronómicas. Para más información sobre las promociones por San Valentín, ingresa a https://clubelcomercio.pe/especiales/especial-san-valentin

