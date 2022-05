Durante muchos años han existido temas que la sociedad ha evadido por miedos, prejuicios o simplemente porque desde muy pequeños nos dijeron “ESO NO SE PREGUNTA”. En ese sentido, El Comercio lanzará una nueva producción de podcast todos los miércoles, donde se analizarán distintas problemáticas que están presentes en nuestra sociedad pero que pocas veces son traídas a conversación.

No te pierdas el primer episodio de “Eso no se pregunta” este miércoles 11 de mayo que hablará sobre el peso corporal en la mujer y la gordofobia, un estigma cada vez más latente que se define como prejuicios o comportamientos discriminatorios dirigidos a personas con sobrepeso u obesas. Además, contará con invitados especiales como Diana Ibarra, conocida influencer fashionista y Body Positivity Activist, autora del libro Quiérete: confesiones de una vita no tan rosa. También participará Daniela Álvarez, licenciada en Psicología Clínica con especialidad en TCA, Psico Alimentación y Aceptación Corporal.

Celeste Pérez, periodista a cargo del podcast, nos comenta que este será un espacio seguro para resolver dudas sobre temas que por generaciones no se han abordado y que de la mano de expertos se intentará despejar las dudas que la audiencia pocas veces se atreve a consultar.

A su vez, Soine Diaz, indicó que el proyecto tomó más de un mes de realización. Han sido dos semanas de entrevistas y dos semanas de grabación y post producción. En el podcast hablaremos también sobre el humor negro, VIH, discriminación, ghosting, depresión, entre otros.

Cada episodio, de 15 minutos de duración, tendrá un protagonista que contará su propia experiencia y permitirá a la audiencia identificarse con cualquier situación que pueda haber vivido o experimentado con alguna persona de su entorno. Asimismo, tendremos a un especialista en el tema que resaltará los conceptos necesarios para entender mejor la situación.

