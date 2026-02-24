Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia diferente en Ostería Convivium, una velada pensada para descubrir el arte de la pasta fresca desde adentro y en primera persona.

Durante esta experiencia, los asistentes participarán en una sesión guiada por Miguel Hernández, chef ejecutivo del restaurante, quien los acompañará paso a paso en la elaboración de su propia pasta artesanal al estilo italiano. Conocerán de cerca las técnicas, el manejo de la masa y los detalles que marcan la diferencia en una preparación hecha al momento, entendiendo el valor del producto y la precisión detrás de cada receta.

Los ganadores de esta experiencia son:

Juan Diego Mella Pardo

Jacqueline Elena Moreau Almaraz

Daniel Zegarra Chaparro

Fiorella Belli Ferro

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses presentamos nuevas #ExperienciasEC exclusivas para suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador.

