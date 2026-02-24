Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Fotos: Difusión)
(Fotos: Difusión)
Por Cristina Torres Rodríguez

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia diferente en Ostería Convivium, una velada pensada para descubrir el arte de la pasta fresca desde adentro y en primera persona.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.