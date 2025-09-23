Ganadores la cena en Factory Steak & Lobster del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores | #ExperienciasEC

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes vivirán una velada única en Factory Steak & Lobster, el restaurante del Hotel Real InterContinental Lima, donde la cocina de autor será la protagonista de la noche.

La experiencia estará guiada por el chef ejecutivo Julio Ferradas, cocinero peruano con más de 20 años de trayectoria en cocinas de alta cocina en el Perú, América, el Caribe y Europa, incluyendo restaurantes con estrellas Michelin y hoteles de lujo.

Ferradas ha diseñado para esta ocasión una travesía gastronómica de cinco tiempos, una propuesta que refleja su sello personal y el dominio de técnicas internacionales, con ingredientes de primera y presentaciones de alto nivel.

Los ganadores de esta experiencia son:

Roberto Retes

María Isabel Neyra Paredes

Jacqueline Elena Moreau Almaraz

José Rocca Espinoza

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad.

Recuerda que todos los meses tenemos nuevas experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador. Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, no dejes de hacerlo ingresando aquí.