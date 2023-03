Los suscriptores Pedro Monsalve y Pedro Guzmán fueron los ganadores de la experiencia en Astrid & Gastón. Cada uno de ellos asistió al evento con sus acompañantes y conocieron la extraordinaria casa Moreyra, recordada como la residencia campestre del antiguo fundo de San Isidro y declarada hoy como Monumento Histórico, que desde 2014 se ha convertido en un escenario culinario donde la experiencia es lo más importante.

Astrid & Gastón ubicado en Av. Paz Soldan 290 - San Isidro.

Al llegar, los suscriptores recorrieron todas las instalaciones del local junto a Carlos Franco, director de Astrid & Gastón. Además, conocieron en detalle la historia detrás del restaurante, donde cuenta la leyenga que llegó a comer Don José de San Martín.

Suscriptores conocieron las instalaciones de Astrid & Gastón en la casa Moreyra.

Suscriptores de El Comercio en la sala de cocina de Astrid & Gastón junto al director Carlos Franco.

Después de conocer las instalaciones, los suscriptores se sentaron en una mesa reservada para ellos y probaron lo mejor de la nueva carta de Astrid & Gastón, acompañada de un exquisito maridaje de vinos. En la carta, disfrutaron de aperitivos, entradas, pastas, pescados, carnes y postres. El maridaje estuvo guiado por José Carrera, sumiller de Astrid & Gastón quien les explicó las referencias de los vinos. degustados.

Suscriptores de El Comercio junto al director Carlos Franco y el sumiller José Carrera.

Al terminar la cena, nuestros suscriptores recibieron unos obsequios de parte de El Comercio y pudieron tomarse fotografías.

Pedro Monsalve, ganador de la esta experiencia inolvidable, comentó: “La experiencia me ha parecido muy placentera, acogedora. Es un restaurante muy distinguido y aprovecho para agradecer a El Comercio por esta cordial invitación. En la última semana me enteré de la experiencia en las redes sociales y me inscribí. A mis familiares y amigos los invitaría a que puedan participar y suscribirse. Yo soy suscriptor de El Comercio hace varios años y conozco la calidad del diario y de todas las personas que trabajan ahí”.

“Ha sido una experiencia muy bonita, tanto por la comida, la atención y el ambiente. Hoy es un día especial para mí y estoy agradecido con El Comercio por esta oportunidad. Me enteré por la web de la experiencia, me animé a participar y afortunadamente gané. Yo soy suscriptor desde 2018 y a los lectores les diría que El Comercio ofrece bastantes alternativas como ofertas e información. Anímense a suscribirse”, destacó Pedro Guzmán, otro de los ganadores de la velada.

