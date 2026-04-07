Desde muy temprano, cuando la ciudad recién comenzaba a despertar, los ganadores de esta nueva #ExperienciaEC se reunieron para iniciar un viaje distinto: un full day en la Bodega Viña Vieja, ubicada en Finca Rotondo, en Chincha.

La jornada empezó a las 6:00 a.m., marcando el inicio de una experiencia que combinó tradición, innovación y el placer de descubrir el mundo del vino desde adentro.

Tras el viaje hacia el sur, el grupo llegó a la bodega, donde participó en un recorrido guiado por sus instalaciones. Ahí conocieron la historia y legado del proyecto, así como el proceso de elaboración de sus vinos, desde la recepción de la uva hasta su paso por barricas.

Oscar Mansilla explicando al grupo cada momento en el proceso de elaboración de los vinos y piscos en Viña Vieja. / ANTONIO MELGAREJO

Cada espacio reveló el trabajo detrás de cada etiqueta: técnica, cuidado y una constante búsqueda por resaltar la identidad del terroir. Este momento se vivió de la mano de Oscar Mansilla, enólogo responsable de la evolución de nuevos productos de la casa.

En el espacio donde se guardan las barricas fue el escenario en el que se disfrutó de una cata de vinos especializados.

Todo el grupo disfrutando de una cata en la Bodega Viña Vieja. / ANTONIO MELGAREJO

Luego, los asistentes se trasladaron a los viñedos, donde caminaron entre hileras de uvas mientras descubrían las variedades cultivadas y el rol fundamental del entorno en el carácter de cada vino junto a Renato Piaggio, sommelier de Bodega Viña Vieja.

La visita tuvo un momento de caminata guiada por los viñedos. / ANTONIO MELGAREJO

En ese escenario natural, se realizó una camniata por los viñedos de donde se sacaría el producto principal para cada producto de la bodega.

La tarde se acompañó con un almuerzo buffet con una propuesta pensada para complementar la experiencia y disfrutar sin prisa, en un entorno abierto y rodeado de naturaleza.

Se compartió un delicioso almuerzo en grupo, disfrutando de lo mejor de la gastronomía peruana. / ANTONIO MELGAREJO

La experiencia continuó con un show en vivo que acompañó el recorrido, sumando un momento de distensión y celebración en medio del paisaje vitivinícola. Los participantes pudieron disfrutar de música criolla

Entre conversaciones, copas y buena comida, los asistentes compartieron una experiencia que fue más allá de una visita: un acercamiento directo a la cultura del vino en el sur chico.

La danza acompañó el momento de disfrute del full day. / ANTONIO MELGAREJO

Una experiencia para repetir

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