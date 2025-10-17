Una experiencia gastronómica frente al mar: así se vivió el almuerzo en Insumo

La más reciente Experiencia El Comercio se llevó a cabo en Insumo, el restaurante del Hotel AC Lima Miraflores, donde los ganadores y sus acompañantes vivieron un almuerzo lleno de sabor, emoción y buena compañía.

Bajo la guía del chef ejecutivo Román Ucharima, los asistentes disfrutaron de una travesía culinaria que combinó técnica, frescura y una puesta en escena inigualable frente al mar. Cada plato fue presentado y explicado en detalle por el chef, quien también se tomó el tiempo de responder las inquietudes y curiosidades de los asistentes.

El chef se encargó de guiar la experiencia culinaria presentada en cuatro pasos.

Toda la experiencia gastronómica se desarrolló en un formato grupal que invitó a la interacción y al disfrute colectivo. Los asistentes compartieron una mesa en la que pudieron descubrir y degustar algunos de los nuevos platos de la carta de Insumo, servidos en un estilo pensado para compartir y fomentar la conversación en torno a los sabores.

Los participantes de la experiencia disfrutaron de una tarde especial en Insumo.

La experiencia comenzó con un abreboca de chalaca de pulpo, que marcó el tono marino del encuentro. Luego llegaron las entradas, una trilogía que sorprendió por su equilibrio entre tradición e innovación. Una causa y kimchi, tiradito de pesca del día con conchas de abanico y un ceviche al josper con leche de tigre caliente, reinterpretación audaz del clásico peruano.

El inicio de la experiencia en Insumo.

En los platos de fondo, los sabores se intensificaron con propuestas llenas de carácter: arroz norteño con pescados y mariscos, fideuá de entraña y langostinos al ajillo con arroz tipo arroz con mariscos, una secuencia que celebró los productos de la costa peruana con el sello contemporáneo del chef Ucharima. Cada uno de los fondos sorprendió los paladares de los asistentes al encontrar sabores únicos y particulares en cada bocado. Cada sabor estaba muy bien logrado.

Platos de fondo que presentó el chef. / Cristina Torres Rodríguez

Entre risas, brindis y conversación, los asistentes compartieron una tarde memorable, donde la gastronomía y la vista de 180 grados al mar limeño fueron los protagonistas.

Así culminó otra edición de #ExperienciaEC, un espacio que busca acercar a los suscriptores de El Comercio a lo mejor de la cocina peruana a través de vivencias únicas.

Los asistentes pudieron disfrutar de unas portadas históricas únicas, seleccionadas especialmente para este momento.

Disfruta al máximo tu suscripción… Si quieres conocer otros eventos exclusivos de #ExperienciasEC, visita este link.

