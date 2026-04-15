Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

© Victor Idrogo / Icónica
© Victor Idrogo / Icónica
Por Cristina Torres Rodríguez

La noche cayó en Miraflores con una promesa clara: no sería una cena cualquiera. En Al Toke Pez, el ritmo habitual de la cocina se transformó en algo más íntimo, casi ritual. Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes cruzaron la puerta del pequeño local de la calle Bonilla para ser parte de “Hagane”, una experiencia pensada para conectar técnica, producto y conversación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.