Una noche de maridaje francés: así se vivió la experiencia junto a Maison Sicet y la Commanderie du vin de Bordeaux

Los suscriptores de El Comercio vivieron una velada que unió la elegancia francesa con el arte de la gastronomía peruana en el hotel Pullman Lima Miraflores, escenario elegido para celebrar el primer aniversario de la Commanderie du vin de Bordeaux en el Perú.

La noche comenzó con una cálida bienvenida de Vincent Sicet, Maître de la Commanderie du vin de Bordeaux, Emerson Gálvez, chef ejecutivo del Hotel Pullman Miraflores, Danilo Galarza, director de alimentos y bebidas, y el excelente personal del hotel, quienes guiaron a los asistentes por una experiencia sensorial marcada por la historia, la cultura y los sabores del vino francés.

Vincent Sicet, fundador de La Maison Sicet. / © Valentina Astuhuaman/ Icónica

A lo largo de la cena, los suscriptores y sus acompañantes disfrutaron de un menú diseñado para el maridaje perfecto con los vinos de Bordeaux, que fueron traídos por seis productores llegados directamente desde Francia. Cada copa reveló la esencia de las distintas denominaciones de origen, mientras los comensales conocían de cerca las historias detrás de cada etiqueta.

Vincent acompañando la velada con grandes etiquetas de vino. / © Valentina Astuhuaman/ Icónica

El recorrido gastronómico incluyó una entrada fresca y sofisticada con Tartare de salmón acevichado, Hotate Hunkan y Alcachofa en armonías, seguidos por platos de fondo que destacaron la fusión de técnicas: Seco norteño de asado de tira, Ñoquis de altura y Textura de berenjena. El cierre fue tan delicado como memorable, con los postres Tocino del cielo y Merengado de chirimoya, que combinaron tradición, dulzura y equilibrio.

La cena presentada por el Hotel Pullman Miraflores. / Valentina Astuhuaman

Entre brindis y conversaciones con los productores franceses, la experiencia se convirtió en un encuentro donde el vino y la gastronomía se fundieron en un mismo lenguaje: el del disfrute compartido. Una celebración que reflejó la unión entre la Maison Sicet, la Commanderie du vin de Bordeaux y El Comercio, en homenaje a la cultura del vino y al placer de vivir momentos únicos.

Los suscriptores y sus acompañantes, disfrutando de una gran velada. / © Valentina Astuhuaman/ Icónica

