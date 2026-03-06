Harina sobre la mesa, manos trabajando la masa y el aroma de la cocina italiana llenando el ambiente. Así se vivió una nueva #ExperienciaEC en Ostería Convivium, donde suscriptores de El Comercio y sus acompañantes participaron en “Pasta e basta”, una velada dedicada a descubrir el arte de la pasta fresca desde adentro.

La actividad fue guiada por el chef ejecutivo del restaurante, Miguel Hernández, quien acompañó a los asistentes durante toda la noche mientras elaboraban distintas preparaciones. “Ha sido una noche espectacular. Hemos aprendido a preparar pasta y todos los platos han sido muy buenos”, comentó Juan Diego Mella, suscriptor de El Comercio.

Andrea Lau y Juan Diego Mella, preparando pasta fresca. © Valentina Astuhuamán / Icónica / © Valentina Astuhuamán / Icónica

El recorrido gastronómico se desarrolló en cinco tiempos. La velada comenzó con una ensalada de orzo mediterránea con queso feta y salmón, seguida por un mafalde al limón, un plato de tradición napolitana que destacó por su frescura y equilibrio.

Uno de los momentos más participativos llegó con la preparación de ñoquis de choclo con salsa de funghi porcini, una de las nuevas propuestas del restaurante. “Hemos mantenido nuestro clásico italiano, pero le hemos añadido el choclo peruano”, explicó el chef, destacando la combinación entre tradición e ingredientes locales.

Luis Miguel Hadzich, Fiorella Belli y Darwin García, preparando lo que sería su cena esa noche. © Valentina Astuhuamán / Icónica / © Valentina Astuhuamn / Icnica

La experiencia continuó con ravioles de langostino con mantequilla de trufa y fondo del mismo marisco, preparados también por los asistentes, quienes pudieron participar activamente en la cocina.

La noche también dejó espacio para valorar los beneficios de la comunidad de suscriptores. “Es mi segundo año como suscriptora y recomiendo participar en estas experiencias. La comida estuvo exquisita y todo el equipo estuvo siempre atento”, señaló Jacqueline Moreau, suscriptora de El Decano.

Luis Miguel Hadzich y Fiorella Belli, preparando ravioles rellenos de langostinos. © Valentina Astuhuamán / Icónica / © Valentina Astuhuamán / Icónica

Así, entre conversaciones, platos recién preparados y nuevas técnicas aprendidas, los participantes cerraron una noche que demostró que la cocina italiana se disfruta aún más cuando se vive con las manos en la masa.

