Una noche de sabores clásicos reinventados: así se vivió la experiencia en Cielo Rosso | #ExperienciasEC

Sabores que despiertan recuerdos, platos que cuentan historias y una cocina que conecta desde la emoción. Así se vivió la experiencia gastronómica que Cielo Rosso ofreció a los suscriptores de El Comercio en una velada íntima y cuidadosamente diseñada para celebrar la fusión culinaria en el corazón de San Isidro.

Guiados por el chef Erick Geldres, los asistentes fueron parte de un recorrido sensorial que trascendió lo convencional. Desde el primer bocado, la propuesta dejó en claro que la cocina de Cielo Rosso no busca solo sorprender al paladar, sino generar una conexión emocional con cada comensal.

Erick Geldres junto a los suscriptores y sus acompañantes, conociendo sobre el concepto gastronómico de Cielo Rosso. / © Karla Torres / Icónica

La experiencia incluyó una selección especial de platos de la carta del restaurante, donde convivieron técnicas contemporáneas, producto de calidad y una narrativa clara detrás de cada preparación. Entradas pensadas para abrir el apetito y la conversación dieron paso a fondos contundentes, llenos de matices y contrastes, para culminar con postres que cerraron la noche con equilibrio y sofisticación.

Algunas de las presentaciones fueron: ceviche clásico, langostinos al ajillo, arroz con pato “al estilo Rosso”, Salmón Thai, Risotto de langostinos, tiramisú, pavlova y tragos de autor con los que se brindó en esta noche especial.

Sabores únicos en Cielo Rosso. / © Karla Torres / Icónica

Durante la velada, el chef Geldres compartió detalles sobre el concepto del restaurante, el origen de los platos y la intención detrás de cada combinación, creando un ambiente cercano y participativo que enriqueció la experiencia. Este diálogo directo entre cocina y comensales fue uno de los momentos más valorados por los asistentes.

Esta experiencia forma parte de #ExperienciasEC, el programa de beneficios exclusivos de El Comercio que permite a sus suscriptores acceder a vivencias únicas en gastronomía, cultura y entretenimiento.

Enrique Alarcón junto a sus portadas históricas de El Comercio. / © Karla Torres / Icónica

Cielo Rosso reafirma así su lugar como un espacio donde la fusión se vive desde la emoción, y donde cada plato es una invitación a descubrir nuevas formas de disfrutar la cocina.

