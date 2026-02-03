Una noche para plasmar lo que se siente: así se vivió la experiencia FashArt x Wink Studio | #ExperienciasEC

En el taller de Wink Studio, el sonido se convirtió en el hilo conductor de una experiencia sensorial que invitó a detenerse, conectar y crear desde la emoción.

Desde el ingreso, los suscriptores de El Comercio fueron recibidos en un espacio donde las frecuencias, los colores y los textiles marcaban el ritmo de la noche.

La jornada comenzó con una breve explicación de lo que es ahora Wink Studio, un proyecto que nació en 2019 con una mirada consciente sobre la moda. Paola Rosenberg, su creadora, compartió cómo el taller trabaja a partir de retazos que se salvan de ser desechados por la industria, piezas que encuentran una nueva oportunidad al convertirse en expresión, memoria y diseño.

La creatividad y arte de los suscriptores de El Comercio llenaron el estudio de Wink. / © Valentina Astuhuamán / Icónica

A lo largo de la experiencia, los asistentes conocieron el proceso creativo desarrollado junto al artista José Antonio Torres, quien ha explorado el arte de contemplar las vibraciones y su relación con las frecuencias sanadoras. A partir de este trabajo, Wink construyó una propuesta que invita a observar el sonido no solo como música, sino como energía que atraviesa el cuerpo y las emociones.

Jose Antonio Torres, artista que guio a los suscriptores en esta noche llena de arte. / © Valentina Astuhuamán / Icónica

Cada frecuencia resonaba de manera distinta en cada participante. Algunas evocaban calma, otras introspección, conexión o movimiento. No había una interpretación correcta: la experiencia era completamente personal.

Guiados por estas imágenes de frecuencias, los suscriptores eligieron y cortaron retazos textiles que se salvaron de ser descartados, dejándose llevar por aquello que más resonaba con ellos. El acto de crear se convirtió así en un ejercicio de escucha interna, donde el cada imagen guiaba las decisiones y el material tomaba un nuevo significado.

Cada vibración sanadora tenía un significado único que resonaba con cada participante. / © Valentina Astuhuamán / Icónica

Mientras la música envolvía el ambiente y los cócteles acompañaban la velada, el taller se transformó en un espacio de contemplación colectiva. La mesa avanzaba a su propio ritmo, dando forma a piezas distintas, nacidas de emociones diferentes pero conectadas por una misma experiencia.

Cesar Capcha, disfrutando de una copa de vino en medio de su proceso creativo. / © Valentina Astuhuamán / Icónica

El cierre llegó con un momento especial: las frecuencias elegidas por cada participante fueron integradas en prendas exclusivas, convirtiéndolas en piezas únicas que reflejaban aquello que cada uno había sentido durante la noche. Ninguna igual a otra. Ninguna repetible.

Así se vivió FashArt x Wink Studio, una experiencia donde la moda se pensó desde la conciencia, el sonido desde la emoción y la creación desde lo esencial. Una noche que recordó que también se puede vestir lo que vibra.

Cada uno de los suscriptores participantes de esta noche especial, junto a Paola y Jose Antonio, mostrando las piezas únicas que crearon. / © Valentina Astuhuamán / Icónica

