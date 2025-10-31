Una velada italiana entre técnica y tradición: así se vivió la experiencia en Ostería Convivium

La más reciente ExperienciaEC transportó a nuestros suscriptores directamente a Italia, sin salir de San Isidro.

En una noche llena de sabor, aprendizaje y buena compañía, Ostería Convivium abrió sus puertas para compartir la autenticidad de su cocina artesanal bajo la guía del chef ejecutivo Miguel Hernández.

La experiencia comenzó con un elegante aperitivo de Sando Vitello Tonnato y Sando Parma Stracciatella, acompañado de un refrescante Italian Sour, que dio la bienvenida a una velada pensada para celebrar la tradición italiana desde sus raíces.

Luego llegó el momento más esperado. Los asistentes elaboraron su propia pasta artesanal, dando forma a los clásicos pici, una pasta toscana hecha a mano con harina y agua. Más tarde, estos fideos se transformarían en un pici cacio e pepe, terminado frente a los comensales en una cocina vitrocerámica, replicando el ritual que distingue la propuesta de Convivium.

Los suscriptores prepararon su propia pasta artesanal. / Daniela Saavedra

La cena continuó con un antipasto de capesante gratinate, que combinó delicadeza y sabor marino, seguido por el spiedo de pollo con panceta, champiñones y zucchine, un plato que resaltó la técnica y el equilibrio entre texturas.

Antipasto en Ostería Convivium. / Daniela Saavedra

Para el cierre, el toque dulce vino con un cheesecake Dubái, una creación que combina sutileza y elegancia, ideal para concluir la experiencia.

Cada uno de los platos fue maridado con vinos especialmente seleccionados, realzando los matices de cada preparación.

Una selección delicada de vinos para acompañar cada momento. / Daniela Saavedra

Durante toda la velada, el chef Miguel Hernández compartió detalles del proceso creativo detrás de la nueva carta de estación, donde el respeto por el producto, la estacionalidad y la técnica artesanal se unen para rendir homenaje a la verdadera cocina italiana.

Entre risas, brindis y aprendizajes, los asistentes vivieron una noche donde la cocina se convirtió en un lenguaje de conexión y disfrute. Una experiencia que reafirma el espíritu de Ostería Convivium: hacer bien lo esencial.

Miguel Hernández, chef ejecutivo, compartiendo cada detalle de la nueva carta de Ostería Convivium con los suscriptores. / Daniela Saavedra

