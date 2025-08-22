Entre vinos y maridajes: la inolvidable ExperienciaEC en Viña Vieja

La jornada comenzó cuando apenas despuntaba el día. A las 6 de la mañana, los suscriptores ganadores de la ExperienciaEC se reunieron en el punto de encuentro para partir rumbo a Chincha en un recorrido que combinaría historia, tradición y el placer de los sentidos.

Tras un corto viaje, al llegar al centro de producción de la Bodega Viña Vieja, fueron recibidos por Oscar Mansilla, enólogo responsable de la evolución de nuevos productos de la casa. Con él, los visitantes descubrieron cómo cada detalle del proceso vitivinícola forma parte de un ritual que combina técnica, paciencia y pasión. Cada uno de los espacios mostraba los pasos necesarios para dar vida a los vinos y piscos más destacados de la bodega.

(Fotos: Gabriela Delgado)

Luego, llegó el turno de la cata: un Chardonnay limpio y elegante, un Quebranta de perfil rosado con frutas frescas y notas florales sutiles, y el Santa Isabel, mezcla de Cabernet y Malbec galardonada, que despliega estructura y redondez en las copas. Fue una experiencia que se saboreó y se respiró, mientras la voz serena del enólogo guiaba a los asistentes por cada matiz.

(Foto: Gabriela Delgado)

Posteriormente, el grupo visitó el viñedo de donde provienen las uvas que más tarde conquistan tantos paladares. Caminando entre hileras, los participantes siguieron atentos cada explicación sobre la vendimia, el proceso de maduración y la vida de la planta que da fruto a estas joyas. En los alambiques, conocieron de cerca la destilación y el alma líquida que caracteriza a estas tierras.

(Foto: Bodega Viña Vieja)

El recorrido continuó en el restaurante El Batán, donde el juego de maridajes transformó cada plato en una experiencia única. El almuerzo de tres tiempos fue guiado por Renato Piaggio, sommelier de Bodega Viña Vieja, quien presentó, para iniciar, una causa de pollo maridada con vino Chardonnay. La combinación resultó fresca, cítrica y con una textura cremosa que se fundió con la vibración del vino.

Disfruta al máximo tu suscripción : Si quieres leer más sobre las Experiencias del Club el Comercio, visita este link.

El segundo tiempo tuvo como protagonistas al lomo saltado y un trío de vinos Malbec–Merlot–Cabernet Sauvignon. Cada sorbo de tintos robustos acarició el sabor intenso y jugoso del lomo, equilibrando especias y umami con acidez noble.

El cierre llegó con un postre tradicional: picarones servidos con helado de dulce de limón y acompañados del pisco mosto verde de Quebranta. La untuosidad del picarón, el frescor cítrico del helado y la fuerza vibrante del pisco conformaron el final perfecto, evocando la identidad de la quebranta y su arraigo en la tradición.

(Foto: Gabriela Delgado)

La experiencia reafirmó a Chincha como una cuna privilegiada del vino y el pisco en el Perú, gracias a su clima, su terreno y su historia vitivinícola con cepas como Quebranta, Torontel, Malbec y Cabernet Sauvignon. La Bodega Viña Vieja ha sido reconocida en certámenes como Catemos Perú 2025, donde su Gran Reserva Isabel Finca Rotondo fue premiada como el mejor vino tinto de Ica, acumulando además 14 galardones entre sus marcas Finca Rotondo, Montesierpe y Viña Vieja.