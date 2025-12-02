Vive un almuerzo inolvidable en Maido, el mejor restaurante del mundo | #ExperienciasEC

El Comercio cierra un año más brindando a sus suscriptores experiencias únicas, memorables y pensadas especialmente para ellos.

Esta vez, despedimos el 2025 de la mejor manera posible: con un almuerzo exclusivo en Maido, recientemente elegido como el mejor restaurante del mundo, dirigido por su creador y chef, Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Si quieres ser parte de este evento exclusivo debes ser suscriptor activo de El Comercio y REGÍSTRATE AQUÍ.

Los suscriptores tendrán la oportunidad de disfrutar un menú excepcional, que celebra la cocina nikkei, la precisión técnica y la sensibilidad culinaria que han posicionado a Maido como un referente global.

Será una experiencia íntima, guiada personalmente por Micha, quien revelará los procesos, historias y conceptos detrás de cada uno de los platos emblemáticos del restaurante. Desde el mar peruano reinterpretado con técnicas japonesas hasta las texturas, fondos y sabores que han revolucionado la gastronomía mundial.

Un almuerzo diseñado para inspirar, sorprender y recordar.

Maido: el mejor restaurante del mundo en 2025

Este año, Maido alcanzó un hito histórico al ser reconocido como el mejor restaurante del mundo, consolidando su liderazgo en la escena gastronómica internacional.

El proyecto de Mitsuharu Tsumura combina tradición, investigación y creatividad para construir una propuesta donde la cocina nikkei no solo se expresa, sino que evoluciona y dialoga con el Perú profundo y con las técnicas japonesas más rigurosas.

A lo largo de sus años en el ranking mundial, Maido ha sido celebrado por su servicio impecable, su narrativa culinaria y su capacidad para innovar sin perder la identidad.

Hoy, con este reconocimiento global, reafirma su posición como un destino imperdible para los amantes de la gastronomía.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete AQUÍ . Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES: