Disfruta de una escapada distinta y experiencia con identidad con un full day en la Bodega Viña Vieja, ubicada en Finca Rotondo, en Chincha.

Para ser parte de esta experiencia debes ser suscriptor de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ. El sorteo se realizará el jueves 12 de marzo y, de resultar ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

Cuatro suscriptores, junto a un acompañante cada uno, serán seleccionados para vivir una jornada que combina historia, tradición vitivinícola, innovación y gastronomía en un entorno privilegiado del sur chico.

Un recorrido por la historia y el terroir

La experiencia iniciará temprano con el traslado hacia Chincha. Ya en la bodega, los asistentes participarán en un recorrido guiado por las instalaciones, donde conocerán la historia y legado de la casa, el proceso de elaboración de sus vinos, el área de producción y la zona de barricas.

Luego, el grupo se trasladará hacia los viñedos para descubrir las variedades cultivadas y entender cómo el entorno influye en cada etiqueta. La jornada incluirá una degustación de productos seleccionados, un show en vivo y un almuerzo buffet especialmente preparado para la ocasión.

(Foto: Difusión)

Innovación y vendimia 2026: la mirada del enólogo

Para esta nueva etapa, la bodega apuesta por la innovación sin perder su esencia familiar. El enólogo Oscar Mancilla destaca el trabajo cercano con los huertos y el enfoque en fermentaciones naturales a través de levaduras nativas.

“Estamos trabajando varios lotes desde el concepto ‘Wild Fermented’, buscando una mayor identidad del terroir, sin dejar de lado el uso de levaduras de alta gama para nuestros vinos de mayor calidad”, explica.

Además, la bodega ha fortalecido su capacidad tecnológica, alcanzando los 8 millones de litros para esta campaña, lo que permite mayor eficiencia en la recepción y procesamiento de uvas.

Sobre la vendimia 2026, Mancilla la define como desafiante pero de gran calidad: “Las acideces naturales son un regalo del terroir y la expresión frutal y mineral nos está dejando gratamente conformes”.

En cuanto al futuro, la bodega proyecta fortalecer el concepto “RTD” (Ready To Drink), apostando por productos frescos, innovadores y de alta calidad, manteniendo siempre su objetivo de consolidarse como una bodega familiar que entrega solo lo mejor en cada botella.

¿Qué esperas para vivir un día diferente entre viñedos, copas y buena mesa?

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete AQUÍ . Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES: