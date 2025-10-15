Vive una auténtica experiencia italiana en Ostería Convivium | #ExperienciasEC

En esta nueva experiencia los suscriptores de El Comercio que son amantes de la buena mesa podrán ser parte de la presentación de la nueva carta de estación de Ostería Convivium con una propuesta que sigue celebrando la esencia de la cocina italiana y, a la vez, invita a los comensales a formar parte de su proceso creativo.

¿Qué se vivirá en esta nueva ExperienciaEC?

Bajo la guía del chef ejecutivo Miguel Hernández, cuatro asistentes vivirán una experiencia vivencial donde podrán elaborar su propia pasta artesanal al estilo tradicional italiano, con los mismos pasos y técnicas que se siguen en la cocina del restaurante. Además, será la oportunidad perfecta para descubrir las nuevas creaciones de su carta, inspiradas en los ingredientes de temporada y en el espíritu cálido de la ostería.

Fiel a su concepto, Ostería Convivium renueva su menú con cada estación, adaptándose a la disponibilidad de los productos y a las preferencias de sus clientes. Así, cada visita se convierte en una experiencia diferente, pero siempre con el sello de autenticidad que caracteriza a su cocina.

Una cita ideal para quienes disfrutan de los sabores, las texturas y la pasión que solo la gastronomía italiana puede transmitir.

