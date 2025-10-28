Vive una experiencia de cata y maridaje al estilo francés junto a Maison Sicet y la Commanderie du vin de Bordeaux | #ExperienciasEC

En su primer aniversario en el Perú, la Commanderie du vin de Bordeaux celebra su llegada con una velada que rinde homenaje al vino, la gastronomía y la tradición francesa.

En alianza con Maison Sicet, cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes disfrutarán de una cena de autor, cata y maridaje exclusivos en el hotel Pullman de Miraflores, junto a productores de vinos provenientes directamente de Bordeaux, Francia.

Si quieres ser parte de este evento exclusivo debes ser suscriptor activo de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ.

Los invitados tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los representantes del Gran Consejo del Vino de Burdeos, quienes compartirán los secretos detrás de algunas de las etiquetas más reconocidas del mundo. Además, serán testigos de la entronización de los nuevos commandeurs, un ritual emblemático de esta histórica hermandad francesa que promueve la excelencia del vino de Burdeos en distintos países.

Una noche que promete combinar lo mejor de la tradición vinícola, la alta cocina y el arte del maridaje, en un entorno elegante y lleno de cultura.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete AQUÍ. Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

(Foto: Difusión)

Francia en tu copa: la primera Feria del Vino Francés en el Perú

Y para seguir celebrando la pasión por el vino, llega la 1ª Feria del Vino Francés en el Perú, este sábado 8 de noviembre. Será una oportunidad única para disfrutar de más de 40 vinos y 18 denominaciones, de la mano de seis productores llegados especialmente desde Francia.

El evento incluirá una copa Riedel de cortesía, una degustación de bienvenida, un Pasaporte del Vino Francés para registrar tus experiencias y descuentos especiales en la compra de botellas. Además, todos los asistentes participarán en sorteos de copas Riedel, vinos franceses y un pasaje ida y vuelta a París para dos personas.

Lugar: Francia en tu copa – La Feria del Vino Francés

Fecha: Sábado 8 de noviembre

