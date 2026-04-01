Cuatro suscriptores, junto a un acompañante cada uno, podrán ser parte de una experiencia única en Booze The Bar Room, el espacio liderado por el bartender Gerson Arteaga, donde la creatividad, la técnica y el storytelling se encuentran en cada preparación.

Para ser parte de esta experiencia debes ser suscriptor de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ. El sorteo se realizará el jueves 7 de abril y, de resultar ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

¿Qué se vivirá en esta noche especial?

Durante la velada, los asistentes conocerán de primera mano la nueva carta del bar y vivirán una experiencia inmersiva detrás de barra. Guiados por Arteaga, no solo descubrirán el concepto detrás de sus creaciones, sino que también participarán activamente en la preparación de algunas de ellas, explorando aromas, insumos y técnicas que forman parte de su propuesta.

(Fotos: Difusión)

La experiencia ha sido diseñada como un recorrido sensorial que combina bebidas de autor con pequeños bocados especialmente pensados para acompañar cada momento. A lo largo de la noche, los participantes serán parte de distintas dinámicas que los acercarán al universo creativo del bar, en un ambiente íntimo y guiado por su creador. Además, se tendrá una cata exclusiva de whiskey japonés.

Esta es una oportunidad exclusiva para conocer de cerca una de las propuestas más interesantes de la coctelería local y vivir el bar desde una perspectiva distinta: del otro lado de la barra.

¿Qué esperas para ser parte de esta experiencia única?

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