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Resumen

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(Fotos: Difusión)
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Por Cristina Torres Rodríguez

Cuatro suscriptores, junto a un acompañante cada uno, podrán ser parte de una experiencia única en Booze The Bar Room, el espacio liderado por el bartender Gerson Arteaga, donde la creatividad, la técnica y el storytelling se encuentran en cada preparación.

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