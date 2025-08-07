Vive una experiencia única con cata de vinos y piscos y un almuerzo en la Bodega Viña Vieja | #ExperienciasEC

La comunidad de suscriptores de El Comercio sigue siendo premiada en agosto y en esta oportunidad tendrán la oportunidad de disfrutar de un día lleno de experiencias únicas en la Bodega Viña Vieja.

En esta experiencia, podrás disfrutar de una cata guiada de vinos y piscos y un almuerzo especial en el restaurante El Batán.

Si quieres ser parte de este evento exclusivo debes ser suscriptor de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ . Si eres uno de los afortunados ganadores (el sorteo se realizará el jueves 14 de agosto) recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

Bodega Viña Vieja. (Foto: Difusión - Bodega Viña Vieja)

Cabe resaltar que el vino Gran Reserva Isabel Finca Rotondo ganó el Premio Catemos Perú 2025 como el mejor vino tinto de Ica. Además, en la gala se hicieron acreedores de 14 premios bajo las marcas Finca Rotondo, Montesierpe y Viña Vieja.

(Foto: Difusión - Bodega Viña Vieja)

¿Qué esperas para ser parte de esta experiencia? Tú podrías ser uno de los afortunados ganadores.

El día del evento, te recomendamos llegar 30 minutos antes y llevar tu documento de identidad. Uno de nuestros videoreporteros también estará presente para que tengas un gran recuerdo de esta experiencia.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete AQUÍ. Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES: