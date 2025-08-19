Vive una experiencia única en Xoma y descubre su nueva carta de temporada | #ExperienciasEC

Como conocemos sus gustos, la comunidad de Suscriptores de El Comercio seguirá siendo premiada en agosto y esta vez tendrán la oportunidad de ser parte de una velada exclusiva en Xoma, donde conocerán en primicia la nueva carta de temporada en este 2025.

El día del evento, te recomendamos llegar 30 minutos antes y llevar tu documento de identidad.

Los afortunados ganadores disfrutarán de una noche guiada por el chef ejecutivo Ralf Zúñiga, quien presentará lo mejor de sus nuevas creaciones en un recorrido gastronómico lleno de innovación y sabor.

Foto: Javier Zapata.

“Queremos que los comensales vivan una experiencia sensorial distinta, en la que cada plato cuente una historia y los invite a descubrir nuevas formas de disfrutar los ingredientes peruanos”, adelantó Zúñiga.

Para el chef, la nueva propuesta de Xoma no solo busca sorprender con técnicas contemporáneas, sino también generar emoción en cada paso del menú: “La idea es integrar tradición y modernidad. Tomamos lo mejor de nuestra despensa local y lo reinterpretamos con un enfoque creativo, para que cada bocado sea memorable”.

(Foto: Xoma)

El chef adelantó que esta nueva propuesta también destaca por el uso de productos locales poco convencionales. Se encuentran trabajando con insumos como el cushuro, la mashua y la oca, que no siempre tienen protagonismo en la alta cocina, pero que, afirma, “poseen un potencial increíble”.

De esta manera, los suscriptores podrán vivir en primicia el lanzamiento de una carta que marcará la nueva temporada del restaurante, combinando platos emblemáticos con apuestas renovadas que reflejan el espíritu innovador de Xoma.

(Foto: Xoma)

