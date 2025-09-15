Vive una travesía gastronómica de cinco tiempos en Factory Steak & Lobster | #ExperienciasEC

La comunidad de suscriptores de El Comercio sigue disfrutando de experiencias únicas y en esta oportunidad tendrán acceso a una velada inolvidable en Factory Steak & Lobster, el restaurante especializado en carnes del Real InterContinental Lima Miraflores.

Si quieres ser parte de este evento exclusivo debes ser suscriptor de El Comercio y REGÍSTRATE AQUÍ.

¿Qué esperas para vivir una noche de alta cocina en Factory Steak & Lobster?

En esta ocasión, el encargado de llevar la experiencia a otro nivel será Julio Ferradas, chef ejecutivo del hotel y cocinero peruano con más de 20 años de trayectoria en cocinas de alto nivel en el Perú, América, el Caribe y Europa, incluyendo restaurantes galardonados con estrellas Michelin.

Ferradas, quien actualmente lidera la propuesta gastronómica del Real InterContinental Lima Miraflores, ha diseñado una cena degustación de cinco tiempos, donde presentará una cocina de autor que refleja su estilo personal y el dominio de técnicas de alta cocina internacional.

El sorteo se realizará el martes 23 de septiembre y, si resultas ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

El día del evento, te recomendamos llegar 30 minutos antes y llevar tu documento de identidad. Uno de nuestros videoreporteros también estará presente por lo que podrás recordar esta experiencia y guardar los mejores momentos de la noche.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete. Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.