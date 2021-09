Conforme a los criterios de Saber más

Con el especial de El Comercio La Polla DT, todos nuestros lectores y suscriptores podrán ser parte del sorteo para ganar una camiseta de la Selección Peruana.

Para participar, deberán responder 15 preguntas sobre el partido Perú vs Uruguay que se disputará hoy a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Los ganadores serán aquellos participantes que generen el puntaje más alto, y en caso de empate se hará un sorteo. El premio se entregará en Lima, y si el ganador es de provincia, puede transferirlo a una persona que viva en Lima.

Cabe indicar que la camiseta se sorteará entre los ganadores de las tres pollas (Perú vs. Uruguay, Perú vs. Venezuela y Brasil vs. Perú)

Los trabajadores de la Empresa Editora El Comercio S.A. o sus subsidiarias no podrán participar. Al concursar, se acepta la Política de Privacidad del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/politicas-privacidad

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perú vs. Uruguay se enfrentan este jueves por las Eliminatorias a Qatar 2022. Si vas al estadio debes seguir estos consejos.