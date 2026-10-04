Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada. (Foto: Richard Hirano/ El Comercio)
Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada. (Foto: Richard Hirano/ El Comercio)
Por Redacción EC

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, el director periodístico de “El Comercio”, es considerado, por tercer año consecutivo, el periodista más influyente de la prensa escrita nacional, según la encuesta del Poder 2026 que elaborada Ipsos Perú para la revista especializada “Semana Económica”.

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