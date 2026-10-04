Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, el director periodístico de “El Comercio”, es considerado, por tercer año consecutivo, el periodista más influyente de la prensa escrita nacional, según la encuesta del Poder 2026 que elaborada Ipsos Perú para la revista especializada “Semana Económica”.

MIRA AQUÍ: Estudiantes del Lab de El Comercio visitan la redacción del diario

De acuerdo con los resultados de la XLVI Encuesta del Poder, Arévalo Miró Quesada encabeza el listado con un 30% de las preferencias. El segundo lugar lo ocupa Cecilia Valenzuela, directora de “Perú21″, con un 27%. En tanto, César Hildebrandt, al frente de “Hildebrandt en sus Trece”, se ubica en la tercera casilla al registrar un 26%. El grupo de los cinco primeros se completa con Rosa María Palacios (9%) y el columnista de “El Comercio” Jaime de Althaus (6%).

En el listado también se destacan otros periodistas que publican en el diario “El Comercio” como Fernando Vivas y Ricardo Uceda.

Según informó “Semana Económica”, la medición se llevó a cabo entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, por la consultora Ipsos Perú a solicitud de la revista. Para su realización, fueron consultados los 183 miembros del Panel de Líderes de Opinión de Ipsos Perú, un grupo integrado por autoridades, políticos, periodistas, analistas, académicos, intelectuales, así como por directivos de ONG y del sector empresarial.

Este reconocimiento a su director periodístico, se suma a recientes méritos que ha logrado el equipo de “El Comercio”. En agosto, el diario ganó el premio a la Excelencia Periodística 2026 de la SIP en la categoría Periodismo de Datos por el especial “Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”. Además, a inicios del presente año, “El Comercio” quedó finalista en dos categorías por innovación y conexión con su audiencia en los Premios WAN-IFRA 2026.

Una gestión de hitos y logros

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada asumió el cargo de director periodístico del diario “El Comercio” a fines de 2020. Durante su gestión, se han impulsado programas como “Audiencias Vecinales”, “Corresponsales escolares”, “Peruanos que suman”, entre otras iniciativas orientadas a brindar una plataforma para que los lectores tengan voz, que las inquietudes y propuestas de la población sean escuchadas y consideradas.

Con una ruta clara en la transformación digital, durante la gestión de Arévalo Miró Quesada se crearon la Unidad de Periodismo de datos (ECdata) en 2021, el área de Nuevas Narrativas en 2022 y, en 2024, el MediaLab, unidad transversal al Grupo El Comercio que busca articular iniciativas de inteligencia artificial que beneficien el contenido y sirvan de apoyo a los periodistas.

Los periodistas Paola Villar y Sebastián Ortiz en el set de streaming del diario "El Comercio" conduciendo el programa "Tenemos que hablar", que forma parte de la parrilla del diario en YouTube. (Foto: GEC)

Finalmente, la gestión del actual director periodístico del diario “El Comercio” ha reforzado la presencia del medio en plataformas como TikTok y YouTube, con una importante parrilla de contenidos en este último servicio. Programas como “Tenemos que hablar” y “Versus” son parte de una estrategia orientada a construir una parrilla digital sólida y complementaria, que continuará ampliándose con nuevos formatos y propuestas con miras al 2027.