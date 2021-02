Los últimos 15 días de eneros han sido muy difíciles para el Perú. El COVID-19 nos volvió a golpear de la peor manera y gran parte del país regresó a cuarentena obligatoria. Hospitales colapsados, colas interminables por conseguir oxigeno y mafias que buscan traficar con ellos para revenderlos a precios exorbitantes.

Pero ese no ha sido el único problema: la informalidad, delincuencia y desobediencia de los mismos peruanos siguen jugando en contra. Al mismo, a campaña política hacia el sillón presidencial no se detiene. No hay pandemia que la frene.

Todo eso, y más, ha sido registrado por los reporteros gráficos de El Comercio. Repasa las mejores imágenes que nos dejó la última quincena de enero.