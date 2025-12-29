El Comercio entre los mejores trabajos de periodismo de datos del mundo, según GIJN

La selección reúne los 15 trabajos más destacados del año en cobertura basada en datos, evaluados por el rigor metodológico, la calidad de ejecución y la creatividad narrativa. En esta edición, GIJN analizó más de 200 historias publicadas en 2025 y destacó solo un grupo reducido de investigaciones que lograron explicar fenómenos complejos en un contexto global marcado por conflictos armados, transformaciones tecnológicas y profundas tensiones sociales.

“Nuwa Senchi” fue concebido como un especial interactivo donde el dato articula la historia de mujeres Awajún de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), que decidieron romper décadas de silencio frente a la violencia sexual y el abuso contra niñas y adolescentes. El proyecto combina análisis estadístico, visualización avanzada y reportería de campo para mostrar no solo la magnitud del problema, sino también las respuestas comunitarias que comienzan a generar cambios medibles.

Especial "De sobrevivientes a lideresas: Mujeres Awajún abren caminos hacia un futuro libre de violencia"

Según destaca GIJN, la investigación exploró indicadores de violencia contra la mujer, embarazo adolescente y denuncias registradas en los Centros de Emergencia Mujer, contrastando estas cifras con datos nacionales y con los registros del Consejo de Mujeres Awajún. A través de visualizaciones interactivas, el especial evidenció brechas extremas entre Condorcanqui y el promedio nacional, así como la persistencia de una problemática que se ha agravado en la última década.

Mapa que muestra qué tan seguras son las comunidades en Condorcanqui.

El trabajo fue realizado por las periodistas Mayté Ciriaco Ruiz y Lorena Obregón Neyra, junto a los equipos de ECData y Nuevas Narrativas, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La metodología combinó una exhaustiva depuración de bases de datos públicas y reportes oficiales con una inmersión territorial en comunidades Awajún, lo que permitió validar los hallazgos y evitar lecturas descontextualizadas.

Uno de los aportes centrales del proyecto fue romper con una lógica habitual en la cobertura de violencia: el énfasis exclusivo en el daño. En su lugar, el especial incorporó un enfoque que identifica procesos, redes y señales de transformación, incluyendo un promesómetro de compromisos estatales, una visualización de redes comunitarias y escenarios de proyección desarrollados con Python y R, inspirados en metodologías de ONU Mujeres.

Este reconocimiento internacional se suma al premio IPYS–PNUD “Mujeres en la Construcción de Paz”, obtenido también en 2025, y refuerza el compromiso de El Comercio con un periodismo de datos que no sólo denuncia, sino que explica, contextualiza y aporta herramientas para comprender realidades complejas.