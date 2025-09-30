El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza con el Programa de las Naciones Unidas en el Perú (PNUD) premió a El Comercio por su investigación periodística denominada ‘De sobrevivientes a lideresas: Mujeres Awajún abren caminos hacia un futuro libre de violencia’.

El reportaje de investigación realizado por las periodistas Mayté Ciriaco Ruiz y Lorena Obregón Neyra, visibiliza con sensibilidad y rigor periodístico, el rol de mujeres indígenas que sobreviven a la violencia y se han convertido en lideresas y mediadoras en los conflictos en la Amazonía peruana.

Lorena Obregón y Mayté Ciriaco, ganadoras del concurso "Mujeres en la Construcción de Paz" del IPYS.

El jurado consideró que este trabajo “destaca por su capacidad para romper el silencio, proteger a la niñez y reconstruir el tejido social, mostrando cómo el liderazgo femenino es clave en la prevención y transformación de conflictos sociales.”

En esta categoría también se otorgó reconocimiento a la crónica de Cinthia Cherres Huamán “Voces de resistencia: mujeres que definen la tierra en Piura”; que narra la historia de lideresas de la asociación de mujeres de Canto Grande por su papel en la construcción de la paz de esta región.

Una mirada desde la Amazonía

La investigación retrata el esfuerzo de mujeres Awajún de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), quienes han decidido romper generaciones de silencio frente a la violencia sexual y el abuso contra menores. A través de testimonios, recursos interactivos, mapas y datos, el especial muestra cómo estas lideresas se han convertido en mediadoras, educadoras y defensoras de derechos, reconstruyendo el tejido social de sus comunidades.

El proyecto reúne historias de brigadistas e intérpretes como Carmen Samaniego, Silvia Shimbuka, Rossmery Pioc y Sharon Alberca, entre otras, cuyas acciones han permitido conectar a las mujeres con servicios legales y médicos, enfrentar las barreras lingüísticas y abrir caminos hacia un futuro más seguro para niñas, niños y adolescentes.

Además, recibió el apoyo de UNFPA (la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva).

Un relato multimedia e interactivo como valor diferencial

El reportaje periodístico se presentó como un especial que contó con el trabajo colaborativo de las áreas de ECData y Nuevas Narrativas.

Aquí se combina periodismo de datos y fact-checking para dimensionar la crisis y evidenciar los puntos de inflexión que generan cambio. A través de un “promesómetro”, se analizaron 20 compromisos gubernamentales sobre violencia de género, revelando que más del 60% no se han cumplido, dejando a miles de niñas sin acceso a justicia.

Por primera vez en un trabajo periodístico de El Comercio, se realizaron proyecciones mediante un modelo de reducción exponencial, estimando que la articulación de lideresas podría reducir la violencia en un 40% en la próxima década. ECData aplicó metodologías verificadas en estudios previos de ONU Mujeres, utilizando Python y R para modelar el impacto de las redes comunitarias.

La narrativa se enriquece con ilustraciones animadas que evocan la conexión de las mujeres con la selva y un diseño sonoro inmersivo que amplifica la carga emocional de la historia. Además, una banda sonora original y una canción creada para el especial se convierten en un himno de resistencia y sororidad.

Con este premio, El Comercio reafirma su compromiso con el periodismo que resalta realidades silenciadas y amplifica las voces de quienes luchan por la equidad de oportunidades. El reconocimiento del IPYS y el PNUD se suma a una serie de distinciones obtenidas por el diario en los últimos años en el ámbito regional.