No habrá feriado largo, no se realizará la misa en la Catedral de Lima, no habrá caminata al Congreso y no se lcuriá el pabellón en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar debido a los contagios de la COVID-19.

Lo que no cambiará es que el 28 de julio sigue siendo el Día de la Patria, una oportunidad nueva para pensar en lo que hemos hecho como ciudadanos por el país. Deberíamos tener una respuesta.

El Comercio te propone una nueva campaña para despertar el espíritu patrio: una plantilla de la portada de este diario para descargar y escribir allí las noticias que te gustarían leer este 28 de julio. Dibujar el sueño que más necesitamos en Fiestas Patrias. Y luego enviar el trabajo a desdelaredaccion@comercio.com.pe con tus nombres completos. Los trabajos seleccionados se publicarán en la edición digital de El Comercio. Tienes plazo hasta el 20 de julio.

DESCARGA EL PDF AQUÍ:

Crea tu propia portada de El Comercio con tus anhelos para el Perú en Fiestas Patrias

Y TAMBIÉN AQUÍ:

Descarga PDF de El Comercio para dibujar

