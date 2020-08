GeneraXión Lucha Libre: así es la vida de los luchadores peruanos que muy pocos conocen No hay peruano que no luche. Y tampoco hay peruano que no haya sentido curiosidad por la Lucha Libre, ese espectáculo que combina fuerza, arte y extravagancia. ¿Cómo la pasan los luchadores peruanos en tiempos de pandemia? Este es un reportaje gráfico de César Campos, fotoperiodista de El Comercio.