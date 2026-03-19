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El proyecto “Nuwa Senchi: De sobrevivientes a lideresas” busca dar rostro y sentido a las frías estadísticas de violencia sexual en la Amazonía peruana.
El proyecto “Nuwa Senchi: De sobrevivientes a lideresas” busca dar rostro y sentido a las frías estadísticas de violencia sexual en la Amazonía peruana.
Por Gisella Salmon

WAN-IFRA reconoce los esfuerzos de los medios que han desarrollado iniciativas únicas y originales en el ámbito de los medios digitales utilizando la tecnología más avanzada o impulsando la innovación. En esta ocasión, de las 811 candidaturas recibidas, se dieron a conocer a los finalistas globales en cada una de las 12 categorías en contienda.

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