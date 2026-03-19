WAN-IFRA reconoce los esfuerzos de los medios que han desarrollado iniciativas únicas y originales en el ámbito de los medios digitales utilizando la tecnología más avanzada o impulsando la innovación. En esta ocasión, de las 811 candidaturas recibidas, se dieron a conocer a los finalistas globales en cada una de las 12 categorías en contienda.

“Nuwa Senchi: De sobrevivientes a lideresas”

El especial interactivo de El Comercio, ha sido seleccionado como uno de los mejores trabajos en visualización de datos. Esta categoría reconoce aquellos trabajos que transforman información compleja en narraciones claras, atractivas y accesibles. En la terna regional, también destacaron “Así volaron una fábrica de armas en la Argentina para ocultar pruebas de corrupción” de La Nación (Argentina) y “The Crime Map” de O’Globo (Brasil).

El proyecto “Nuwa Senchi: De sobrevivientes a lideresas” busca dar rostro y sentido a las frías estadísticas de violencia sexual en la Amazonía peruana. En lugar de presentar números aislados que revictimizan a las niñas y mujeres de la provincia de Condorcanqui, esta visualización de datos teje una historia de resistencia.

A través de un enfoque de scrollytelling mobile-first y el uso de herramientas como Python y R, la investigación logra transformar cifras oficiales aisladas en una narrativa interactiva que revela relaciones invisibles. Su diseño no solo prioriza la accesibilidad técnica en contextos de baja conectividad, sino que integra la cosmovisión indígena Awajún —usando simbología como la de las mariposas— para evitar una estética tecnocrática y humanizar la estadística.

Mediante herramientas como el “promesómetro” (que evidenció un 60% de incumplimiento estatal) y mapas de redes comunitarias, el proyecto demuestra visualmente cómo la organización de las mujeres indígenas es la variable clave para reducir la violencia donde el Estado está ausente.

Papeletas Ciudadanas

Esta iniciativa, parte de la campaña No Te Pases, busca transformar la indignación en justicia cívica, fue seleccionada como finalista en la categoría “Mejor Compromiso con la Audiencia” que premia las iniciativas que construyen relaciones sólidas y duraderas con el público a través de una interacción intencionada, inclusiva y relevante en el ámbito digital.

En la terna regional compite con UOL 360° Ecosystem: From ‘Dark Social’ to Live Broadcasting de UOL (Brasil) y Vozes do Agro (Agribusiness Voices) de Editora Globo (Brasil).

Mediante un sistema que combina WhatsApp, automatización con IA y respaldo legal, cualquier ciudadano puede enviar un video de una infracción para que el medio lo convierta en una denuncia formal ante el MTC. En solo un año, el proyecto ha logrado sancionar a 1,500 conductores y procesa hasta 200 denuncias diarias, demostrando que la tecnología puede cerrar la brecha entre la queja viral y la justicia vial.

El éxito de Papeletas ciudadanas radica en su capacidad para generar un engagement sin precedentes, convirtiendo al lector en un fiscalizador activo. Con videos que superan el millón de vistas y un proceso que emite multas en menos de 24 horas, el proyecto ha escalado de la Panamericana Sur a todo el territorio nacional. Al ofrecer una herramienta útil que salva vidas y combate la impunidad, El Comercio ha logrado fortalecer la confianza de su audiencia, transformando el smartphone en un instrumento de cambio social y rendición de cuentas.

El anuncio de ganadores regionales de los Premios WANIFRA se realizará en una ceremonia de premiación durante Digital Media LATAM 2026, a realizarse en la ciudad de Bogotá el 15 y 16 de abril.

Estas nominaciones reflejan la esencia actual de El Comercio: poner la innovación técnica al servicio de las personas. Ya sea fiscalizando la ciudad junto a nuestros lectores o visibilizando realidades complejas mediante el análisis de datos, demostramos que el periodismo del futuro nace de combinar la precisión tecnológica con una escucha activa y humana de nuestra comunidad.